Giáo hoàng Leo XIV tiếp Tổng thống Israel, đề cập 'tình hình bi thảm ở Gaza' 05/09/2025 07:11

(PLO)- Trong cuộc gặp với Tổng thống Israel - ông Isaac Herzog tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV khẳng định giải pháp hai nhà nước "là con đường duy nhất" để chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Ngày 4-9, Giáo hoàng Leo XIV đã tiếp Tổng thống Israel - ông Isaac Herzog tại Vatican để bàn về những vấn đề quanh “tình hình bi thảm ở Gaza”, theo tờ The Times of Israel.

Thông cáo từ Vatican cho biết tại buổi gặp mặt, Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi trả tự do cho những con tin còn lại bị nhóm vũ trang Hamas bắt giữ và một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn tại Dải Gaza.

Giáo hoàng Leo XIV cũng khẳng định rằng “giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để thoát khỏi” cuộc xung đột Israel - Palestine đã kéo dài hàng thập niên.

“Hy vọng các cuộc đàm phán sẽ sớm được nối lại [...] để bảo đảm trả tự do cho tất cả con tin, nhanh chóng đạt được một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo an toàn vào các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, và bảo đảm tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo” - thông cáo của Vatican dẫn lời Giáo hoàng Leo XIV.

Giáo hoàng Leo XIV (phải) và Tổng thống Israel Isaac Herzog trao đổi quà tặng trong cuộc gặp tại Vatican ngày 4-9. Ảnh: VATICAN MEDIA/AFP

Giáo hoàng Leo XIV cũng đã đề cập nhiều vấn đề khác, như tình hình nhân đạo tại Dải Gaza, chủ nghĩa bài Do Thái và “tầm quan trọng của việc bảo vệ các nhóm thiểu số ở Trung Đông, đặc biệt là cộng đồng Cơ đốc giáo và cộng đồng Druze ở Syria”.

Về phần mình, Tổng thống Israel kêu gọi Giáo hoàng Leo XIV hỗ trợ các nỗ lực của Israel nhằm giải cứu các con tin còn lại.

“Tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và những ai chọn con đường hòa bình phải cùng nhau kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các con tin, như một bước đi đầu tiên và thiết yếu hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn khu vực” - ông Herzog viết trên mạng xã hội X sau cuộc gặp.

Tổng thống Israel cũng đã cảm ơn Giáo hoàng Leo XIV vì cuộc gặp và sự đón tiếp nồng ấm tại Vatican, cho biết Israel “sẽ rất hân hạnh” nếu được đón Giáo hoàng Leo XIV sang thăm.

“Chính việc Giáo hoàng Leo XIV, người vừa mới nhậm chức, tiếp Tổng thống Nhà nước Israel tại Vatican đã là một thông điệp rất quan trọng [...] Những vấn đề được bàn tới vô cùng nhạy cảm và hệ trọng trong những ngày này” - ông Herzog nói sau cuộc gặp.

Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng Leo XIV có cuộc gặp với một nguyên thủ quốc gia của Israel kể từ khi nhậm chức tháng 5-2025.

Trước đó, Giáo hoàng Leo cũng đã từng lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột tại Dải Gaza, trả tự do cho các con tin và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza.