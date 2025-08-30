Mỹ từ chối cấp thị thực cho quan chức Palestine dự Đại hội đồng LHQ 30/08/2025 07:57

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo từ chối và hủy thị thực thành viên Chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine dự kỳ họp Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 tới tại New York.

Ngày 29-8, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo “từ chối và hủy thị thực” các thành viên Chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) vào tháng 9 tới, theo đài CNN.

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Chính quyền Palestine và PLO đã có những hành động “góp phần trực tiếp vào việc nhóm vũ trang Hamas từ chối thả con tin và phá vỡ các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza”.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: Jim Watson/AFP

Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Chính quyền Palestine “chấm dứt các nỗ lực lách qua đàm phán bằng các chiến dịch pháp lý quốc tế”, bao gồm việc kháng cáo lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng Phái đoàn của Chính quyền Palestine tại LHQ "vẫn sẽ được miễn trừ thị thực theo Thỏa thuận Trụ sở giữa Mỹ với LHQ” ký kết vào năm 1947.

“Trước khi chúng tôi coi họ là những đối tác nghiêm túc trong hòa bình, Chính quyền Palestine và PLO phải hoàn toàn từ bỏ khủng bố và ngừng theo đuổi một cách phản tác dụng việc tìm kiếm sự công nhận đơn phương cho một Nhà nước Palestine giả định” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott viết trên mạng xã hội X.

Một quan chức đề nghị không nêu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas “cùng với khoảng 80 quan chức Chính quyền Palestine” sẽ bị ảnh hưởng từ quyết định trên của Mỹ.

Phản ứng trước sự việc, Văn phòng Tổng thống Palestine cùng ngày bày tỏ “sự lấy làm tiếc sâu sắc và ngạc nhiên” trước quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ không cấp thị thực cho phái đoàn Palestine. Văn phòng Tổng thống Palestine kêu gọi Washington “xem xét lại và đảo ngược quyết định”.

“Chúng tôi sẽ xem xét chính xác điều đó có nghĩa gì và áp dụng ra sao đối với bất kỳ thành viên nào trong phái đoàn của chúng tôi, và chúng tôi sẽ có phản ứng tương ứng” - Đại sứ Palestine tại LHQ Riyad Mansour nói hôm 29-8.

Ông Stephane Dujarric - người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ - nói "sẽ thảo luận vấn đề này với Bộ Ngoại giao Mỹ" và "hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Sa’ar hoan nghênh động thái của Bộ Ngoại giao Mỹ, theo tờ The Times of Israel.

Ông Sa’ar nói rằng Washington đang “một lần nữa đứng về phía Israel” với “bước đi táo bạo” này khi cáo buộc Chính quyền Palestine và PLO phải "chịu trách nhiệm về việc dung túng cho chủ nghĩa khủng bố, kích động và tìm cách sử dụng chiến tranh pháp lý chống lại Israel”.

Trước đó, nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Canada, Úc tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp tháng 9 này của Đại hội đồng LHQ nhằm thúc đẩy các giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Israel-Hamas vẫn đang tiếp diễn.