Thủ tướng Đức nêu lý do chưa công nhận Nhà nước Palestine 27/08/2025 07:38

(PLO)- Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng lập trường của chính phủ Đức về việc công nhận Nhà nước Palestine sẽ không thay đổi bất chấp các cuộc tấn công quân sự gần đây của Israel ở Dải Gaza.

Ngày 26-8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố rằng Berlin sẽ không tham gia sáng kiến của các đồng minh phương Tây nhằm công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) vào tháng 9, theo hãng tin Reuters.

“Liên quan khả năng công nhận Nhà nước Palestine, lập trường của chính phủ Đức là rõ ràng. Canada biết rõ điều này. Chúng tôi sẽ không tham gia sáng kiến này. Chúng tôi cho rằng các điều kiện cần thiết chưa được đáp ứng” - ông Merz nói tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Mark Carney tại thủ đô Berlin.

Ông Merz cũng nói rằng lập trường của chính phủ Đức cũng sẽ không thay đổi bất chấp các cuộc tấn công quân sự gần đây của Israel ở Dải Gaza, theo hãng tin Anadolu.

“Chúng tôi hiện cho rằng các điều kiện để công nhận Nhà nước Palestine chưa được đáp ứng theo bất kỳ cách nào [...] Những sự kiện trong vài ngày và vài giờ qua không làm thay đổi lập trường của chúng tôi” - ông Merz nói.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Ralf Hirschberger/AFP

Tuyên bố của ông Merz được đưa ra giữa lúc có sự thay đổi lớn trong quan điểm và chính sách của Đức - một trong những đối tác quan trọng của Israel - đối với Tel Aviv liên quan cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Trước đó, Thủ tướng Đức ngày 8-8 tuyên bố rằng Berlin sẽ không chấp thuận việc xuất khẩu vũ khí của Đức sang Israel để sử dụng ở Dải Gaza "cho đến khi có thông báo mới", sau khi Nội các An ninh Israel phê duyệt kế hoạch tiếp quản TP Gaza, theo đài DW.

Trong khi đó, các nước khác ở châu Âu vẫn đang nỗ lực thúc đẩy các giải pháp xoay quanh việc công nhận chính thức Nhà nước Palestine để chấm dứt cuộc xung đột Israel-Hamas.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot hồi cuối tháng 7 cho biết Pháp cùng 14 quốc gia khác như Phần Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha,... đã đưa ra tuyên bố chung, kêu gọi các nước trên toàn thế giới tiến tới việc công nhận chính thức Nhà nước Palestine, theo hãng tin AFP.