Israel không kích bệnh viện ở Gaza làm 20 người chết, quốc tế bàng hoàng lên án 26/08/2025 10:05

(PLO)- Cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án và kêu gọi điều tra vụ việc Israel không kích bệnh viện Nasser ở Gaza làm 20 người chết trong đó có 5 nhà báo.

Ngày 25-8, bệnh viện Nasser (TP Khan Younis, phía nam Dải Gaza) trúng không kích từ Israel khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Vụ việc làm dấy lên loạt phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế, theo hãng tin Reuters.

Israel: Bệnh viện Nasser trúng không kích là 'tai nạn thương tâm'

Các quan chức y tế tại bệnh viện và các nhân chứng cho biết bệnh viện Nasser đã bị không kích 2 lần, khiến nhiều nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế thiệt mạng khi cố gắng giúp đỡ những nạn nhân của đợt không kích đầu tiên.

Trong số các nạn nhân, có 5 nhà báo đang công tác tại các hãng truyền thông quốc tế.

Sơ tán người bị thương sau khi bệnh viện Nasser ở Khan Younis (miền nam Dải Gaza) trúng không kích từ Israel hôm 25-8. Ảnh: ANADOLU/IMAGO

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thừa nhận đã không kích bệnh viện Nasser theo lệnh của Tổng Tham mưu trưởng IDF - Trung tướng Eyal Zamir.

Trong một thông cáo cùng ngày 25-8, IDF “lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào đối với những cá nhân không liên quan”.

IDF lưu ý rằng các hoạt động quân sự của Israel “không nhắm vào các nhà báo” và Tel Aviv vẫn nỗ lực “giảm thiểu tổn hại cho những cá nhân không liên quan càng nhiều càng tốt trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho lực lượng IDF”.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu gọi vụ việc bệnh viện Nasser bị không kích là “tai nạn thương tâm” và cũng lấy làm tiếc về vụ việc.

Ông Netanyahu lưu ý rằng mục tiêu của Israel là đánh bại lực lượng vũ trang Hamas – lực lượng đã bị Tel Aviv coi là khủng bố – và mang những con tin còn bị Hamas giam giữ trở về nhà.

Thế giới lên án gay gắt, ông Trump không hài lòng

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Antonio Guterres “lên án mạnh mẽ vụ sát hại người Palestine” ngày 25-8, khi Israel không kích bệnh viện Nasser.

Sơ tán người bị thương sau khi bệnh viện Nasser ở Khan Younis (miền nam Dải Gaza) trúng không kích từ Israel hôm 25-8. Ảnh: AFP

“Tổng Thư ký [Guterres] nhắc lại rằng dân thường, bao gồm cả nhân viên y tế và nhà báo, phải luôn được tôn trọng và bảo vệ. Ông kêu gọi một cuộc điều tra nhanh chóng và công bằng về những vụ giết người này” – ông Dujarric nêu trong tuyên bố ngày 25-8.

Ông Guterres cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, tiếp cận nhân đạo không bị cản trở trên khắp Dải Gaza và kêu gọi Hamas trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các con tin.

Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ các nhà báo và buộc Israel phải chịu trách nhiệm.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 25-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được câu hỏi về vụ Israel không kích bệnh viện Nasser. Ông Trump nói ông “không biết điều đó” và hỏi lại phóng viên rằng vụ việc xảy ra khi nào. Tuy nhiên, có vẻ ông phản đối một động thái như vậy của Tel Aviv.

“Tôi không vui vì chuyện này. Tôi không muốn chứng kiến nó. Đồng thời, chúng ta phải chấm dứt toàn bộ cơn ác mộng đó” - ông Trump ngay lập tức nói tiếp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi các cuộc không kích của Israel vào bệnh viện Nasser là “không thể chấp nhận được” và kêu gọi Tel Aviv tôn trọng pháp luật quốc tế.

Viết trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Anh David Lammy thể hiện sự “bàng hoàng trước vụ tấn công của Israel vào bệnh viện Nasser”. Ông kêu gọi dân thường, nhân viên y tế và nhà báo phải được bảo vệ và hối thúc một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Bộ Ngoại giao Đức cũng bàng hoàng trước vụ không kích bệnh viện Nasser và kêu gọi “vụ việc này cần được điều tra”.

Nhiều nước khác như Canada, Thuỵ Sĩ, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait cũng lên án vụ không kích bệnh viện Nasser.