Israel không kích thủ đô Yemen, gần trăm người thương vong 25/08/2025 09:38

(PLO)- Tel Aviv không kích thủ đô Sanaa của Yemen khiến 6 người chết và 86 người bị thương, động thái nhằm đáp trả việc lực lượng Houthis phóng tên lửa vào Israel gần đây.

Quân đội Israel cho biết đã không kích vào thủ đô Sanaa (Yemen) vào ngày 24-8, nhằm đáp trả việc lực lượng Houthis đã phóng tên lửa về phía Tel Aviv những ngày qua, theo hãng tin Reuters.

Theo quân đội Israel, mục tiêu tấn công gồm một khu liên hợp quân sự có dinh tổng thống, hai nhà máy điện và một kho nhiên liệu. Israel nói đây là hành động đáp trả các đợt phóng tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel những ngày gần đây.

Một quan chức y tế của Houthis cho biết đòn tấn công của Israel đã khiến 6 người chết và 86 người bị thương.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen ngày 24-8 Ảnh: AFP/Mohammed Huwais

Hôm 23-8, Houthis tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Israel để ủng hộ người Palestine ở Dải Gaza.

Từ khi chiến sự Israel-Hamas bùng nổ ở Gaza tháng 10-2023, lực lượng Houthis do Iran hậu thuẫn nhiều lần tấn công tàu bè ở Biển Đỏ và bắn tên lửa về phía Israel, phần lớn bị đánh chặn.

Quan chức cấp cao Houthis - ông Abdul Qader al-Murtada tuyên bố nhóm này sẽ tiếp tục “đoàn kết với Gaza” bất chấp hy sinh.