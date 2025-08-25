Ukraine, Hungary 'đấu khẩu' quanh vụ Kiev tấn công đường ống dầu Druzhba 25/08/2025 08:49

(PLO)- Ngoại trưởng Hungary cáo buộc Tổng thống Ukraine đe dọa chủ quyền của nước này, sau khi ông Zelensky tuyên bố số phận của đường ống vận chuyển dầu Druzhba phụ thuộc vào lập trường của Budapest.

Ngày 24-8, một màn “đấu khẩu” nảy lửa đã nổ ra giữa Ukraine và Hungary liên quan việc Kiev tấn công vào trạm bơm của Nga trên hệ thống đường ống vận chuyển dầu Druzhba, theo tờ The Kyiv Independent.

Trong một cuộc họp báo ngày 24-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng số phận của đường ống vận chuyển dầu Druzhba có thể phụ thuộc vào lập trường của Hungary đối với việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

“Chúng tôi luôn ủng hộ tình hữu nghị giữa Ukraine và Hungary. Sự tồn tại của đường ống Druzhba phụ thuộc vào lập trường của Hungary” - ông Zelensky nói.

Một trạm tiếp nhận nằm ở Hungary, thuộc hệ thống đường ống vận chuyển dầu Druzhba giữa Hungary và Nga. Ảnh: Attila Kisbenedek/AFP

Phát ngôn trên của ông Zelensky đã vấp phải phản ứng dữ dội từ Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ông Szijjarto cùng ngày cáo buộc Tổng thống Ukraine đe dọa Hungary và chủ quyền của nước này.

“Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Ukraine ngừng đe dọa Hungary và ngừng gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng của chúng tôi” - ông Szijjarto viết trên trang Facebook của mình.

Đáp lại, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha kêu gọi Hungary giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

“Các ông không cần phải chỉ bảo Tổng thống Ukraine phải làm hay phải nói gì, và khi nào [...] An ninh năng lượng của Hungary nằm trong tay chính các ông. Hãy đa dạng hóa và thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga, như phần còn lại của châu Âu” - ông Sybiha viết trên mạng xã hội X.

Màn “đấu khẩu” giữa Ukraine và Hungary diễn ra sau các cuộc tấn công gần đây bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào các trạm bơm của Nga có vai trò quan trọng trong hệ thống đường ống vận chuyển dầu Druzhba.

Trước đó, Ukraine hôm 18-8 đã sử dụng UAV tấn công trạm bơm Nikolskoye ở vùng Tambov (Nga). Vụ tấn công đã khiến việc vận chuyển dầu từ Nga sang Hungary và Slovakia bị tạm ngưng trong khoảng 1 ngày, theo hãng tin Reuters.

Đến tối 21-8, Kiev tiếp tục tấn công nhằm vào trạm bơm dầu Unecha ở quận Unechsky, vùng Bryansk (Nga).

Trong bức thư gửi lên Ủy ban châu Âu hôm 22-8, ngoại trưởng hai nước Hungary và Slovakia nói rằng cuộc tấn công của Ukraine có thể khiến việc nhập khẩu dầu từ Nga bị đình trệ trong ít nhất 5 ngày.

Đường ống vận chuyển dầu Druzhba là một trong những hệ thống dẫn dầu lớn nhất thế giới, đảm nhiệm nhiệm vụ vận chuyển trực tiếp dầu từ Nga qua Ukraine, Belarus đến Hungary và Slovakia - hai quốc gia EU duy nhất vẫn nhập khẩu dầu thô của Nga thông qua hệ thống này cho đến nay.