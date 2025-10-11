Động đất 'song sinh' ở Philippines: Ít nhất 8 người thiệt mạng, gần 600 dư chấn 11/10/2025 07:13

(PLO)- Các trận động đất ở Philippines ngày 10-10 khiến nhiều người thiệt mạng, gây gần 600 trận dư chấn trong nhiều giờ liền.

Theo hãng tin Inquirer, hai trận động đất mạnh xảy ra tại Davao Oriental (miền nam Philippines) vào sáng và tối 10-10 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, đồng thời gây ra hàng trăm dư chấn và cảnh báo sóng thần.

Trận động đất đầu tiên, cường độ 7,4 độ richter (ban đầu ghi nhận 7,6 độ richter), xảy ra lúc 9 giờ 43 phút sáng 10-10, với tâm chấn cách thị trấn Manay khoảng 62 km về phía đông nam.

Trận thứ hai, cường độ 6,8 độ richter, diễn ra chưa đầy 10 giờ sau, lúc 19 giờ 12 phút, tâm chấn cách cùng thị trấn 36 km về phía đông nam.

Thiệt hại trong các động đất ở Philippines ngày 10-10. Ảnh: AFP

Theo Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines (Phivolcs), động đất "song sinh" là hiện tượng hai hoặc nhiều trận động đất khác nhau xảy ra gần cùng một khu vực, với cường độ chênh lệch nhẹ. Cả hai trận động đất được sinh ra từ Rãnh Philippines (Philippine Trench).

Phivolcs cho hay tổng cộng 569 dư chấn đã được ghi nhận đến 23 giờ tối 10-10, với cường độ từ 1,2 đến 6,8 độ richter. Giám đốc Phivolcs - ông Teresito Bacolcol cho biết các dư chấn có thể kéo dài trong vài tuần tới.

Các trận động đất ở Philippines đã gây ra nhiều thiệt hại về người. Tại khu vực vùng núi phía tây Manay, 3 thợ mỏ đang khai thác vàng đã tử vong khi một đường hầm sập, trong khi vài người bị thương, theo quan chức cứu hộ Kent Simeon tại thị trấn Pantukan.

Ở nhiều khu vực khác, các nạn nhân thiệt mạng do bị tường đổ sập đè trúng hoặc lên cơn đau tim vì hoảng loạn khi động đất xảy ra.

Ngay sau trận động đất buổi sáng và trận thứ hai buổi chiều, giới chức Philippines đã phát cảnh báo sóng thần, yêu cầu sơ tán dọc bờ biển phía đông. Tuy nhiên, các cơ quan giám sát cho biết chưa ghi nhận sóng lớn.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) đã gỡ bỏ cảnh báo cho Philippines, Palau và Indonesia vào khoảng giữa trưa.

Các trận động đất ở Philippines ngày 10-10 xảy ra chỉ hai tuần sau thảm họa động đất 6,9 độ richter ở đảo Cebu khiến 72 người thiệt mạng - vụ nghiêm trọng nhất tại Philippines trong hơn 10 năm qua.

Philippines nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, khu vực thường xuyên xảy ra động đất với hơn 800 trận mỗi năm.