Phố cổ Hội An chìm trong biển nước, ghe thuyền tất bật chở du khách vượt lũ

Trao đổi với PLO trưa 27-10, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho hay mực nước sông Hoài hiện gần mức báo động 3. Sáng nay, những hộ kinh doanh ven sông Hoài đã chủ động thuê thuyền di dời hết du khách.

Phường cũng bố trí tất cả lực lượng công an, quân sự làm nhiệm vụ hỗ trợ di chuyển du khách đến nơi an toàn nhưng đa số là hộ kinh doanh chủ động trong việc này.

Về ghe, thuyền chuyên chở du khách qua vùng ngập nước, ông Cường cho hay lực lượng chức năng chốt chặn, đảm bảo an toàn mới cho đi.

“Hiện chưa có thống kê thiệt hại vì so với mực nước lũ lịch sử các năm trước thì nước chưa lớn lắm. Dự báo đỉnh lũ đợt này sẽ lên trên báo động 3 khoảng 0,5 m. Địa phương đang theo dõi sát sao” - ông Cường cho hay.