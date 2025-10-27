Phố cổ Hội An chìm trong biển nước, ghe thuyền tất bật chở du khách vượt lũ

Tấn Việt

(PLO)- Nước sông Hoài dâng cao khiến phố cổ Hội An chìm trong biển nước, ghe thuyền tất tả chở du khách vượt lũ.

Clip Phố cổ Hội An chìm trong biển nước.
phố cổ hội an
Ngày 27-10, ghi nhận của PLO tại phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng, nước sông Hoài﻿ dâng cao khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Ảnh: TẤN VIỆT
phố cổ hội an
Nước ngập lênh láng nhiều tuyến phố, du khách﻿ bì bõm trong nước. Ảnh: TẤN VIỆT
phố cổ hội an
Người dân dùng ghe nhỏ vận chuyển xe máy băng qua vùng nước ngập. Ảnh: TẤN VIỆT
phố cổ hội an
Nhiều ghe, thuyền được huy động chở người dân, du khách vượt sông Hoài. Ảnh: TẤN VIỆT
phố cổ hội an
Nước sông Hoài dâng rất cao, không còn phân biệt được đâu là sông, đâu là đường. Ảnh: TẤN VIỆT
phố cổ hội an
Một cây cầu bắc qua sông Hoài bị lũ nhấn chìm, chỉ còn thấy lan can cầu. Người dân lội nước ngang đến bụng. Ảnh: TẤN VIỆT
phố cổ hội an
Các ghe nhỏ tấp nập chở du khách qua sông. Mức phí thấp nhất 50.000 đồng/người, tùy khoảng cách di chuyển. Ảnh: TẤN VIỆT
phố cổ hội an
Ghe thuyền vượt lũ đưa đón du khách. Ảnh: TẤN VIỆT
phố cổ hội an
Dù thời tiết xấu, phố cổ Hội An﻿ vẫn đón rất đông khách nước ngoài đến tham quan. Ảnh: TẤN VIỆT
phố cổ hội an
Du khách ghi lại cảnh nước ngập từ trên chùa Cầu. Ảnh: TẤN VIỆT
phố cổ hội an
Mực nước tại Hội An được dự báo đạt đỉnh trên mức báo động 3 khoảng 0,5 m. Ảnh: TẤN VIỆT

Trao đổi với PLO trưa 27-10, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho hay mực nước sông Hoài hiện gần mức báo động 3. Sáng nay, những hộ kinh doanh ven sông Hoài đã chủ động thuê thuyền di dời hết du khách.

Phường cũng bố trí tất cả lực lượng công an, quân sự làm nhiệm vụ hỗ trợ di chuyển du khách đến nơi an toàn nhưng đa số là hộ kinh doanh chủ động trong việc này.

Về ghe, thuyền chuyên chở du khách qua vùng ngập nước, ông Cường cho hay lực lượng chức năng chốt chặn, đảm bảo an toàn mới cho đi.

“Hiện chưa có thống kê thiệt hại vì so với mực nước lũ lịch sử các năm trước thì nước chưa lớn lắm. Dự báo đỉnh lũ đợt này sẽ lên trên báo động 3 khoảng 0,5 m. Địa phương đang theo dõi sát sao” - ông Cường cho hay.

Tấn Việt
