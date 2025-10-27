Bản tin trưa 27-10: Đà Nẵng mưa trắng trời, một xã bị ngập, chia cắt; Kịch tính màn đuổi bắt cứu 7 tàu cá bị lũ cuốn trôi 27/10/2025 13:21

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin nóng: Đà Nẵng đang mưa trắng trời, 1 xã có hơn 2.000 căn nhà bị ngập, chia cắt; Mưa đặc biệt to ở Huế, lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan; Cuộc đuổi bắt kịch tính để cứu 7 tàu cá bị nước lũ cuốn trôi trên sông Cà Ty…

Mưa trắng trời trong nhiều ngày đang khiến các tỉnh Trung Bộ đối diện với nguy cơ ngập lụt trên diện rộng. Sáng 27-10, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng, cho biết tình hình mưa lũ tại địa phương này đang diễn biến phức tạp, hiện đã có hàng ngàn căn nhà đã bị ngập, có nguy cơ bị cô lập.

Theo Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, trên địa bàn xã này đang có mưa vừa, lượng mưa giảm so với ngày 26-10. Mưa lớn kéo dài từ ngày 25-10 đến nay, mực nước các sông Vu Gia, Sông Côn dâng cao. Từ chiều tối 26-10, mực nước dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã Thượng Đức. Các lực lượng công an, quân sự xã đã hỗ trợ người dân sơ tán, đưa tài sản đến nơi an toàn.