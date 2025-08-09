Vụ người mất tích, thuyền trôi dạt ở Đà Nẵng: Đã tìm thấy thi thể ngư dân 09/08/2025 12:52

Clip Bộ đội Biên phòng tìm kiếm ngư dân mất tích.

Ngày 9-8, Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể ngư dân mất tích vào sáng nay.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp cận vị trí phát hiện thi thể ngư dân mất tích. Ảnh: TN

Theo đó, khoảng 9 giờ 15 phút, người dân phát hiện thi thể ngư dân PĐH (72 tuổi, ngụ khối phố Hoà Thượng, phường Quảng Phú) nổi tại khu vực bờ biển cách mũi An An Hoà khoảng 1 hải lý.

Nhận tin, cán bộ Đồn Biên phòng Tam Thanh đã có mặt, phối hợp với các lực lượng làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Như PLO thông tin, chiều 7-8, gia đình báo tin ông H đi câu cá trên biển nhưng đến chiều vẫn chưa về nhà.

Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp với các lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích. Ảnh: TN

Cùng lúc, người dân phát hiện chiếc thuyền (loại dưới 6m) trôi dạt vào bờ biển xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng). Trên thuyền không có người, có giấy tờ tuỳ thân mang tên ông PĐH.

Nghi ngờ nạn nhân gặp nạn, Đồn Biên phòng Tam Thanh cử 17 cán bộ chiến sĩ và ca nô phối hợp cùng người dân tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Tuy nhiên, nạn nhân đi câu một mình, khó xác định vị trí mất tích. Đến sáng nay, người dân phát hiện thi thể ông H.