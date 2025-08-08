Nơi từng xảy ra sạt lở kinh hoàng góp sức ủng hộ người dân gặp thiên tai 08/08/2025 10:50

(PLO)- Xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) - nơi từng xảy ra sạt lở kinh hoàng vào năm 2020 vừa phát động kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Sáng 8-8, xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo, lực lượng vũ trang, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã Trà Leng ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: TN

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa nhắc lại năm 2020, thiên tai khốc liệt xảy ra tại xã này, những trận sạt lở kinh hoàng cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, cuốn trôi tài sản, nhà cửa, để lại nhiều tang thương, mất mát.

Lúc hoạn nạn, nhân dân xã Trà Leng nhận được sự giúp đỡ đầy nghĩa tình từ khắp miền Tổ quốc.

“Đó là nghĩa tình sâu nặng, nguồn động viên quý báu để Trà Leng đứng dậy sau đau thương. Chính vì vậy, khi các địa phương khác đang gặp khó khăn, hoạn nạn, cán bộ và nhân dân nơi đây càng hiểu rõ hơn giá trị của sự sẻ chia, đoàn kết”, ông Nghĩa nói.

Vừa qua, do ảnh hưởng của thiên tai, nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung đang gánh chịu hậu quả nặng nề về người và tài sản. Nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh mất nhà cửa, thiếu nơi ăn chốn ở, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Theo ông Nghĩa, những hình ảnh tang thương từ hiện trường các vùng bị thiên tai khiến chúng ta không khỏi đau lòng, xót xa. Trong gian nan, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta lại càng được phát huy mạnh mẽ.

“Lễ phát động nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã cùng chung tay góp sức, sẻ chia với những mất mát, đau thương mà một số tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống”, ông Nghĩa nói tiếp.

Trong gian nan, tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" được phát huy mạnh mẽ. Ảnh: TN

Sáng nay, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân xã Trà Leng đã quyên góp hỗ trợ được hơn 120 triệu đồng. Xã tiếp tục tiếp nhận ủng hộ từ ngày 8 đến ngày 14-8.

Được biết, năm 2020, xã Trà Leng xảy ra nhiều trận sạt lở kinh hoàng khiến 23 người chết và mất tích, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi.

Trong lúc hoạn nạn, nhân dân xã Trà Leng được đồng bào cả nước hướng về, chung tay xoa dịu đau thương, mất mát. Nhờ đó, các gia đình có nạn nhân mất tích được hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất, người dân mất nhà được xây nhà mới.