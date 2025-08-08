Thanh niên bất ngờ ngã gục, ngưng tim trong lúc chờ khám bệnh 08/08/2025 06:03

(PLO)- Thanh niên ở Quảng Ngãi bất ngờ ngã gục, rơi vào trạng thái hôn mê, ngưng tim trong lúc chờ khám bệnh may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Tối 7-8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cho biết, vừa cứu sống một trường hợp bị ngã gục, ngưng tim trong lúc chờ khám bệnh tại bệnh viện.

Clip thanh niên bất ngờ ngã gục trong lúc chờ khám bệnh. Nguồn: BVCC

Trước đó, sáng 22-7, anh NMP (33 tuổi, trú xã Lâm Phong, tỉnh Quảng Ngãi) đến khám tại phòng khám Nội Tim mạch của bệnh viện vì có biểu hiện mệt và đau tức ngực.

Trong lúc ngồi chờ khám, anh P bất ngờ ngã gục, rơi vào trạng thái hôn mê, ngưng tim và ngưng thở. Sau hơn một phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại, có ý thức và tự thở được.

Anh P bất ngờ ngã gục, rơi vào trạng thái hôn mê, ngưng tim trong lúc chờ khám bệnh. Ảnh: BV

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu trong tình trạng vẫn còn nặng: đau ngực nhiều, khó thở, huyết áp tụt và chỉ số oxy trong máu (SpO₂) dao động 50–70%.

Qua đánh giá chuyên môn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu phổi diện rộng, có huyết khối làm tắc nghẽn và hẹp nặng cả hai bên động mạch phổi, cần được truyền thuốc tiêu sợi huyết khẩn cấp.

Tuy nhiên, sau khi truyền thuốc, tình trạng bệnh nhân không cải thiện mà diễn tiến xấu hơn. Bệnh nhân được đặt nội khí quản và dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp.

Bệnh nhân đã hồi phục, được cho xuất viện. Ảnh: BV

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được các bác sĩ hút huyết khối và nong bóng động mạch phổi. Sau 30 phút can thiệp, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: SpO₂ tăng lên 95–97%, huyết áp trở về bình thường và thuốc vận mạch được giảm liều.

Bệnh nhân P tiếp tục được điều trị 6 ngày tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc, sau đó chuyển về khoa Nội Tim mạch.

Đến chiều 6-8, bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn, không còn đau ngực, không khó thở, sức khỏe ổn định và được xuất viện.