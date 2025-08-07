Bị can trốn truy nã 34 năm, 2 lần thay tên đổi họ 07/08/2025 15:31

(PLO)- Trong 34 năm trốn truy nã, bị can Phú hai lần thay tên đổi họ nhưng rồi vẫn phải tra tay vào còng.

Chiều 7-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ bị can Phan Đình Phú (65 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam cũ; tạm trú Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai cũ) sau 34 năm trốn truy nã.

Bị can Phú trốn truy nã suốt 34 năm, hai lần thay tên đổi họ vẫn không thoát. Ảnh: CA

Bị can Phú còn có các tên khác là Phan Đình Thi và Trần Văn Hải, bị Công an tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) phát lệnh truy nã vào tháng 5-1991 về tội cướp tài sản.

Vào sáng nay (7-8), Công an xã Thượng Đức phối hợp với Trại giam A2 (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) bắt bị can Phú khi đang ở tại xã này.

Theo công an, việc bắt giữ Phú sau 34 năm lẩn trốn thể hiện sự kiên trì, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng công an cơ sở với các đơn vị nghiệp vụ trong toàn lực lượng công an nhân dân.

Lãnh đạo Công an xã Thượng Đức cho hay, sau khi bị truy nã, Phú thay tên, đổi họ hai lần nhằm che giấu thân phận.

Cũng trong thời gian trốn truy nã, Phú tiếp tục phạm tội, từng bị kết án tù giam, chấp hành án tại Trại giam An Điềm. Sau khi ra tù, Phú sinh sống tại khu vực rừng núi ở xã Thượng Đức cho đến khi bị bắt.