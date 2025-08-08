Ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ còn lại chiếc thuyền trôi dạt vào bờ 08/08/2025 09:55

(PLO)- Phát hiện thuyền không có người trôi dạt vào bờ biển, lực lượng bộ đội biên phòng cùng người dân tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa thấy ngư dân mất tích.

Sáng 8-8, Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết cán bộ chiến sĩ của đồn đang phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh tìm kiếm tung tích ngư dân mất tích. Ảnh: TN

Trước đó, chiều 7-8, gia đình báo tin ông PĐH (72 tuổi, ngụ khối phố Hoà Thượng, phường Quảng Phú) đi câu cá trên biển nhưng đến chiều vẫn chưa về nhà.

Cùng lúc, người dân phát hiện chiếc thuyền (loại dưới 6m) trôi dạt vào bờ biển xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng). Trên thuyền không có người, có giấy tờ tuỳ thân mang tên ông PĐH.

Người dân phát hiện thuyền không có người trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: FB

Nghi ngờ nạn nhân gặp nạn, Đồn Biên phòng Tam Thanh cử cán bộ chiến sĩ, cùng người dân tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Theo Thiếu tá Trần Quốc Khánh, các lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, nạn nhân đi câu một mình, khó xác định vị trí mất tích, nên đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy.

“Đến sáng nay chúng tôi điều động thêm ca nô và 17 cán bộ chiến sĩ, chia thành ba tổ tìm kiếm. Một tổ trên ca nô đi tìm kiếm ngoài biển, hai tổ đi dọc bờ các xã Tam Tiến, Tam Hoà (huyện Núi Thành, Quảng Nam cũ)”, thiếu tá Khánh nói.

Bộ đội Biên phòng tìm kiếm xuyên đêm. Ảnh: TN

Đồn Biên phòng Tam Thanh đã tham mưu lãnh đạo UBND phường Quảng Phú huy động thêm lực lượng, phương tiện tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích.