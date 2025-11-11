Đà Nẵng bổ sung 200 tỉ đồng cho người dân thiệt hại vì mưa lũ vay 11/11/2025 11:17

(PLO)- HĐND TP Đà Nẵng biểu quyết thông qua gói bổ sung 200 tỉ đồng ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP để người dân thiệt hại vì mưa lũ vay.

Sáng 11-11, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua các tờ trình quan trọng do UBND TP trình.

Theo đó, các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc bổ sung nguồn vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP 200 tỉ đồng để cho người dân thiệt hại vì mưa lũ vay.

Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: PV

Gói 200 tỉ đồng này nhằm hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống sau khi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, lũ lụt, nhất là những hộ nghèo, hộ chính sách.

Theo UBND TP Đà Nẵng, ngân sách TP đã ủy thác hàng năm qua NHCSXH để cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn TP theo quy định của HĐND TP.

Từ đầu năm đến nay, chi nhánh ngân hàng này đã cho vay hơn 3.500 tỉ đồng. Tổng số vốn ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH TP là 400 tỉ đồng.

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng, hộ nghèo và các hộ chính sách bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều hộ dân mất nhà cửa, vật nuôi, cây trồng... ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và sinh kế của người dân.

Theo rà soát, số khách hàng vay vốn từ Chi nhánh NHCSXH TP bị ảnh hưởng thiên tai lên đến hơn 26.900 hộ với số dư nợ hiện tại hơn 1.066 tỉ đồng.

Phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Phùng Thị Thương (Bí thư Đảng ủy xã Nam Trà My) cho hay, thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua vượt ngoài sức tưởng tượng của địa phương.

“Chúng tôi ở miền núi đường sá sạt lở hết, nhiều nơi bị cô lập. Điều may mắn thực sự là việc sạt lở không xảy ra nhiều tại các khu dân cư nếu không thì hậu quả còn lớn hơn nữa”, bà Thương nói.