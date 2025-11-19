Nước lũ dâng cao ở Nha Trang, nhiều người được cứu trong đêm 19/11/2025 07:20

(PLO)- Lực lượng chức năng túc trực xuyên đêm để giúp người dân vùng ngập lụt, nhiều người được cứu khi nước dâng cao hàng mét.

Sáng 19-11, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng của đơn vị đã túc trực ở những điểm dự báo ngập sâu để giúp người dân sơ tán, di dời đồ đạc.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ túc trực xuyên đêm để giúp người dân khi nước lũ tràn về. Ảnh: AB

Theo đó, để ứng phó với lũ lên nhanh, từ 0 giờ 30 ngày 19-11, hàng trăm chiến sĩ đã được lệnh ứng trực, điều động đến điểm xung yếu, nước lên nhanh.

Cháu bé hóc dị vật được lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa ra khỏi vùng ngập, di chuyển đến bệnh viện. Ảnh: MT

Từ 0 giờ, hàng chục chiến sĩ thuộc lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã tập trung ở chốt đường 23-10.

Tại đây, một tổ trực tiếp ghi lại các yêu cầu cứu hộ của người dân, sẵn sàng ứng cứu người dân khu vực Tây Nha Trang.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ vào khuya 18-11, một gia đình ở phường Tây Nha Trang báo con bị hóc dị vật, trong khi khu vực này nước đang rất lớn.

Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc xuyên đêm ở vùng ngập lụt để giúp người dân. Ảnh: MT

Một tổ chiến sĩ cùng ca nô cơ động vào khu vực tổ dân phố Phú Trung tiếp cận và đưa cháu bé ra ngoài, chuyển cho lực lượng cấp cứu 115 kịp thời.

Trong đêm tối, lực lượng chức năng cũng giúp đưa nhiều người cùng tài sản ở phường Tây Nha Trang đến nơi an toàn.

Lãnh đạo Công an xã Tây Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết lúc 19 giờ ngày 19-11, công an xã đã giải cứu được ba người dân ở thôn Suối Cát đi rẫy thăm bò, do nước lũ lên nhanh nên bị cô lập.

Những người này đã được đưa ra ngoài an toàn.

Đến 6 giờ ngày 19-11, nhiều khu vực ở Nha Trang vẫn ngập sâu trong nước, có nơi ngập gần 2 m. Ảnh: XH

Từ 19 giờ 15 ngày 18-11, nước lũ cuồn cuộn tràn về các vùng hạ lưu sông Cái Nha Trang. Nhiều địa phương như Diên Khánh, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang bị ngập nặng.

Nha Trang và nhiều địa phương khác của tỉnh Khánh Hòa mưa vẫn rất lớn, nhiều nơi ngập sâu. Ảnh: XH

Hiện nước vẫn chưa rút, nhiều khu vực ở Nha Trang vẫn ngập sâu trong nước.