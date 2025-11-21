Khánh Hòa bác tin đồn vớt được 50 thi thể ở Diên Điền 21/11/2025 13:17

Trưa 21-11, ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ, Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết thông tin một đội cứu hộ vớt được 50 thi thể người ở xã Diên Điền là không đúng sự thật.

Toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực cứu người dân vùng ngập lụt và cứu trợ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Vũ, hiện không có thông tin nào về việc vớt được 50 thi thể người ở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

"Đây là thông tin không chính xác. Toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa đang tập trung vào việc sơ tán người dân, tiếp tế lương thực cho người dân vùng bị ngập nước"- ông Vũ nói với PLO.

Theo báo cáo sơ bộ, đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 14 người chết và một người mất tích do mưa lũ gây ra. Trong đó có sáu người chết do sạt lở trên đèo Khánh Lê và hai người chết do sạt lở trên đèo Khánh Sơn.

Số người chết và mất tích có thể tăng do nhiều khu vực miền núi, vùng trũng thấp bị ngập sâu, chia cắt, mất thông tin liên lạc.

Tính từ ngày 16-11 đến nay, toàn tỉnh có 54 xã, phường với 162 điểm bị ngập lụt. Hiện nay, vẫn còn nhiều gia đình bị ngập cao đến mái nhà cần sơ tán khẩn cấp.

Cụ thể tại các xã, phường: Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Diên Khánh, Diên Điền… trong đó có nhiều gia đình đã phải ở trên mái nhà từ đêm 19-11 đến nay.