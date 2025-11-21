Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa ùn tắc khoảng 20 km 21/11/2025 15:17

(PLO)- Hàng ngàn phương tiện ùn ứ phía Nam hầm Đèo Cả trên quốc lộ 1 do phía Bắc bị ngập sâu.

Đến 14 giờ ngày 21-11, hàng trăm phương tiện vẫn kẹt cứng trên quốc lộ 1 đoạn khu vực phía Nam hầm Đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa, do khu vực phía Bắc đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk bị ngập nặng nên xe lưu thông hướng Nam - Bắc đến khu vực phía nam đèo Cả phải dừng lại.

Hàng ngàn phương tiện kẹt cứng gần 20 km trên quốc lộ 1. Ảnh: NT

Từ sáng 21-11, các đoàn xe bị kẹt kéo dài thêm, đến trưa ùn tắc khoảng 20 km.

Không chỉ trên quốc lộ 1, xe chạy trên đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang cũng xảy ra tình trạng kẹt xe tương tự khi bắt buộc phải đổ dồn ra hầm đèo Cả.

Chiều 21-11, chỉ huy Trạm CSGT Ninh Hòa, Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa, thông tin lực lượng CSGT đang phối hợp với phía Đắk Lắk để điều tiết giao thông, giảm ùn ứ quá nhiều vào một khu vực.

Lực lượng CSGT tiếp tế cơm cho các tài xế. Ảnh: NT

Hiện, Trạm CSGT Ninh Hòa đã cử một tổ trực chốt yêu cầu các lái xe quay ngược về Nha Trang hoặc dừng chờ ở khu vực Ninh Hòa.

Đồng thời, huy động tối đa lực lượng để vận chuyển tiếp tế đồ ăn cho các tài xế bị mắc kẹt trên tuyến quốc lộ 1 và cao tốc Vân Phong – Nha Trang.