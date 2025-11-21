5 km bờ sông Cái Phan Rang sạt lở, uy hiếp khu dân cư 21/11/2025 19:34

(PLO)- Một đoạn bờ sông Cái Phan Rang dài khoảng 5 km bị sạt lở, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu sơ tán người dân khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Ngày 21-11, ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đi kiểm tra thực tế các vị trí sạt lở nghiêm trọng ven sông Cái đoạn dọc quốc lộ 27 thuộc thôn Phú Nhuận, xã Mỹ Sơn.

Sau nhiều trận mưa lớn liên tiếp, một đoạn khoảng 5 km bờ sông Cái bị sạt lở. Trong đó, đoạn xói lở nặng nhất dài 500 m và chỉ cách quốc lộ 27 khoảng 35 m.

Bờ sông sạt lở làm mất móng một ngôi nhà. Ảnh: MT

Theo lãnh đạo UBND xã Mỹ Sơn, chính quyền địa phương đã vận động 20 hộ dân bị ảnh hưởng sơ tán đến nhà người thân, đồng thời cho căng dây cảnh báo nguy hiểm.

Sau khi kiểm tra, ông Lê Huyền gặp gỡ, ghi nhận kiến nghị của người dân và UBND xã Mỹ Sơn, đồng thời đồng ý chủ trương kiến nghị đầu tư bờ kè để bảo đảm an toàn về lâu dài.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, trước mắt sẽ cho đầu tư khẩn cấp đoạn sạt lở nặng nhất dài 500 m.

Đất bờ sông sạt lở đến gần móng một nhà dân. Ảnh: MT

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND xã Mỹ Sơn phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của các hộ dân gần khu vực sạt lở, tuyệt đối không để người dân quay lại nơi ở. Đồng thời, chủ động ứng phó tại các điểm có nguy cơ sạt lở mới.

Cùng ngày, Công an xã Mỹ Sơn thông báo các hộ dân sống gần bờ sông, suối và vùng trũng có dấu hiệu sụt lún phải khẩn trương thu dọn đồ đạc cần thiết, di chuyển đến nơi an toàn.

Một ngôi nhà bị hở móng nằm sát bờ sông Cái. Ảnh: MT

Công an cũng yêu cầu người dân không ngủ lại qua đêm tại khu vực nguy hiểm; không đi qua các điểm nước chảy xiết, bờ sông đang xói mòn. Khi phát hiện vết nứt đất, dòng chảy mạnh bất thường… phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc Công an xã để được hỗ trợ ngay.