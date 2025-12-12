Video Tin Tức

Thời tiết ngày 12-12: Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ có mưa rào

(PLO)- Thời tiết ngày 12-12, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ khoảng đêm ngày 12 và ngày 13-12 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 14-12 có mưa vài nơi, riêng từ khoảng đêm ngày 16 đến ngày 18-12 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 13-12 trời rét, riêng ngày và đêm ngày 13-12 vùng núi và trung du có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và giông.

