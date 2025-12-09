Nhiều hiện tượng thời tiết kỳ dị và hiếm gặp ở TP Huế 09/12/2025 16:29

(PLO)- Nhiều hiện tượng thời tiết kỳ dị và hiếm gặp đã xảy ra tại TP Huế trong năm 2025.

Ngày 9-12, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn TP Huế, cho biết vừa có báo cáo tổng kết tình hình khí tượng thủy văn năm 2025.

Theo ông cho biết, năm 2025, không chỉ ghi nhận nhiều loại hình thời tiết, thiên tai phức tạp và nguy hiểm với tần suất dày đặc, mà còn báo cáo những hiện tượng hiếm gặp từ trước đến nay.

Trận lũ cuối tháng 10-2025 khiến nhiều nơi tại TP Huế bị ngập sâu. Ảnh: Đ.HOÀNG

Theo đó, thông thường tháng 6 là cao điểm nắng nóng và khô hạn, nhưng năm 2025, TP Huế lại hứng chịu một trận lũ trái mùa hiếm gặp.

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ ngày 10 đến 14-6, mưa cực lớn đã trút xuống gây ngập lụt nhiều nơi ở Huế.

Đặc biệt, tổng lượng mưa ngày 12-6 ở hầu hết các trạm khí tượng, thủy văn trên địa bàn TP đều vượt giá trị lịch sử mưa ngày của tháng 6 kể từ năm 1976 đến nay (riêng trạm Bạch Mã đạt 884,2 mm).

Sự dồn dập của thiên tai thể hiện rõ nhất vào giai đoạn cuối năm, khi chỉ trong vỏn vẹn 18 ngày (từ 21-10 đến 2-11), TP Huế phải gồng mình chống chịu liên tiếp 3 đợt lũ lớn trên báo động 3.

Lũ trên sông Bồ xuất hiện 3 đỉnh, cả 3 đỉnh đều vượt lũ lịch sử năm 2020, đỉnh cao nhất đạt 5,31 m. Lũ trên sông Hương đỉnh 5,05 m, lớn thứ hai lịch sử, chỉ sau năm 1999.

Thời gian lũ trên báo động 3 kéo dài bất thường, trên sông Hương tại trạm Kim Long là 72 giờ, trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 55 giờ.

Tổng lượng mưa năm nay tại A Lưới lên tới gần 7.000 mm, tại Nam Đông hơn 6.000 mm, vượt xa trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng ghi nhận sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới số 6 (cuối tháng 11) với đường đi "lạ đời" nhất từ trước đến nay: Di chuyển từ phía xích đạo đi lên, là tàn dư bão từ eo biển Malaca vượt qua Malaysia vào Biển Đông.

Chưa hết, bão số 15 (Koto) hồi cuối tháng 11 là cơn bão có hướng và tốc độ di chuyển kỳ dị, liên tục đổi hướng, di chuyển chậm hoặc có thời gian không di chuyển, cơn bão này hoạt động trên biển tới 8 ngày.