Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm, động viên người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Huế 13/11/2025 20:44

(PLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ ở Huế.

Tối 13-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên hai gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại phường Hương Thủy, TP Huế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm, động viên người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Huế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà các gia đình đang gặp phải.

Phó Thủ tướng động viên bà con giữ gìn sức khỏe, nỗ lực vượt qua khó khăn để sớm khôi phục sản xuất, ổn định sinh hoạt. Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nhất là đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Phó Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn trong thời gian khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Huế cần tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm, chủ động xây dựng, triển khai các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại khi mưa lũ xảy ra trong thời gian tới.