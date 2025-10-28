Chủ tịch UBND TP Huế: Đã có những thời điểm rất nguy cấp... 28/10/2025 10:03

Sáng 28-10, trao đổi với PLO, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, nói đây là trận lũ lịch sử ở địa phương này. Đỉnh lũ trên sông Bồ đã vượt mốc lũ năm 1999, còn mực nước sông Hương chỉ đứng sau mốc lịch sử 1999.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP Huế. Ảnh: NGUYÊN DO

Xử lý kịp thời các tình huống

Theo ông Phan Thiên Định, từ chiều 25-10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế đã có đánh giá, sớm cho học sinh nghỉ học; đồng thời chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở vào cuộc ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn.

"UBND TP chủ trương làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch đến người dân. Nhờ vậy, người dân đã phát huy tinh thần 'bốn tại chỗ', chủ động sơ tán khỏi khu vực thấp trũng, sạt lở, chuẩn bị phương tiện, liên lạc. Tinh thần chủ động của nhân dân rất cao"- ông Định nói.

Cũng theo ông Phan Thiên Định, ngay trong đêm, TP Huế đã huy động 2.000- 3.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội (cấp thành phố) cùng lực lượng tại chỗ, túc trực sẵn sàng.

Đây là lần đầu tiên ghi nhận nước lũ tràn vào các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Phục hồi chức năng. Các lực lượng đã kịp thời hỗ trợ di chuyển bệnh nhân, đảm bảo an toàn, không để xảy ra trường hợp tử vong do không kịp sơ tán.

Các hệ thống như Trung tâm Giám sát- điều hành đô thị thông minh (Hue-S), tổng đài 112, 19001075... đã phát huy hiệu quả, kịp thời tiếp nhận thông tin của người dân và chuyển đến các cơ quan, chính quyền địa phương để hỗ trợ.

Nhiều nơi tại TP Huế vẫn đang ngập sâu.

Chủ tịch UBND TP Huế đánh giá dù mô hình chính quyền hai cấp mới vận hành nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự đồng lòng của người dân, việc vận hành ứng phó lụt bão đã được triển khai rất tốt, hiệu quả cao.

Việc điều hành, vận hành các hồ đập cũng được triển khai thuận lợi, tuân thủ kỷ cương.

Ông cho rằng đã có những thời điểm rất nguy cấp do mưa lớn liên tục "Các hồ phải vận hành theo tình huống đặc biệt. Nhưng chúng ta đã xử lý kịp thời, không phải xử lý tình huống xấu nhất. Phải khẳng định, nếu không có hệ thống vận hành liên hồ đập thì chắc chắn đây sẽ là một đợt lũ mà đỉnh lũ nó tương đương hoặc là cao hơn so với năm 1999"- ông Định nói.

Ý thức người dân giúp giảm thiểu thiệt hại

Theo ông Phan Thiên Định, về thiệt hại, đến thời điểm hiện tại, TP Huế ghi nhận một cháu bé 5 tuổi đang bị mất liên lạc, các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm. Ngoài ra, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Về tài sản, dù diện ngập lụt rất lớn nhưng hy vọng sẽ hạn chế rất nhiều so với cơn lũ năm 1999.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế chỉ đạo công tác ứng phó lũ lụt tại Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự. Ảnh: N.DO

Nguyên nhân, theo ông Định, một phần do nhà cửa đã được kiên cố hóa, nguyên nhân chính là người dân đã ý thức được, chủ động di dời các phương tiện có giá trị như ô tô, tài sản, gia súc... đến nơi an toàn.

Hiện nay, dự báo tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp. Ông Định cho biết Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế tiếp tục yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan sau lũ để tránh thiệt hại về người.

Khi mưa ngớt, các lực lượng sẽ khẩn trương xử lý các điểm sạt lở để đảm bảo lưu thông; các hồ đập tiếp tục được điều tiết để sẵn sàng đón đợt mưa mới; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường với phương châm "nước rút đến đâu, xử lý đến đó" để sớm ổn định đời sống người dân.