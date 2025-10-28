Sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đường, Quảng Ngãi khắc phục khẩn cấp 28/10/2025 08:38

(PLO)- Mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi bị sạt lở, giao thông tê liệt.

Sáng 28-10, tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang có mưa to đến rất to.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều tuyến đường huyết mạch tại Quảng Ngãi bị sạt lở, giao thông tê liệt nhiều đoạn. Dù các đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục để thông tuyến sớm nhất, song nhiều đoạn vì lý do thời tiết phức tạp nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Một điểm sạt lở trên đường dẫn vào xã Đăk Plô.

Tại Km1407+800 – Km1407+950 trên đèo Lò Xo (xã Đăk Plô, Quảng Ngãi), khối lượng đất đá từ taluy dương tiếp tục sạt xuống tràn lấp toàn bộ mặt đường và rãnh thoát nước, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Hiện khu vực vẫn có mưa lớn, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng.

Điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Lò Xo gây ách tắc kéo dài.

Các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động tối đa máy móc, nhân lực, khẩn trương san gạt đất đá để sớm thông xe qua khu vực đèo Lò Xo.

Trước đó, chiều 27-10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy, đã trực tiếp đi kiểm tra, nắm tình hình sạt lở và hư hỏng hạ tầng giao thông tại các xã Tu Mơ Rông và Măng Ri.

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế điểm sụt nền, sạt lở nghiêm trọng tại Km168+900 Quốc lộ 40B, cùng các điểm Km0+700 và Km2+650 thuộc xã Măng Ri. Đây là nơi thường xuyên xảy ra trượt đất khi mưa lớn kéo dài, gây nguy hiểm cho người dân.

Ông Nguyễn Đức Tuy (đội nón tai bèo màu nâu) kiểm tra thực tế các điểm sạt lở ở xã Tu Mơ Rông.

Trước tình trạng nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở, hư hỏng trên, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh xem xét tình huống khẩn cấp và đề xuất kinh phí hơn 5 tỉ đồng để khắc phục các điểm sạt lở.

Sau khi kiểm tra, ông Nguyễn Đức Tuy yêu cầu các sở, ngành khẩn trương triển khai phương án xử lý, gia cố các vị trí sạt lở nặng. Đồng thời, giao Sở Xây dựng phối hợp chính quyền địa phương lắp đặt hệ thống cảnh báo điện tử, biển báo nguy hiểm tại các khu vực tiềm ẩn rủi ro cao.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc khắc phục phải kịp thời, đồng bộ, gắn với giải pháp lâu dài. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đèo, dốc trong mùa mưa lũ.