Quảng Ngãi: Đánh kẻng kêu gọi người dân sơ tán khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét 27/10/2025 17:32

(PLO)- Tại xã miền núi Ba Vinh, Quảng Ngãi, trưa 27-10, chính quyền địa phương đã đánh kẻng kêu gọi người dân di dời ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.