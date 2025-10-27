Quảng Ngãi: Đánh kẻng kêu gọi người dân sơ tán khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét

Trưa 27-10, ông Phan Quang Đức, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, địa phương đã chủ động sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở núi Gò Oát, thôn Ba Lang.
(PLO)- Tại xã miền núi Ba Vinh, Quảng Ngãi, trưa 27-10, chính quyền địa phương đã đánh kẻng kêu gọi người dân di dời ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
