Bắt giam 2 thuyền trưởng tổ chức cho ngư dân xuất cảnh trái phép khiến 4 người mất tích 27/10/2025 15:52

Ngày 27-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã bắt tạm giam bị can với PT (44 tuổi, trú phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) và NVL (49 tuổi, trú xã Long Hải, TP.HCM) để điều tra về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

NVL bị khởi tố, tạm giam về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Theo điều tra ban đầu, PT là chủ hai tàu cá QNg-94990-TS (kiêm thuyền trưởng) và QNg-94909-TS (giao cho NVL làm thuyền trưởng).

Ngày 26-8-2024, sau khi thông báo cho các thuyền viên, PT chỉ đạo hai tàu rời Cảng Hòn La (Quảng Trị) để khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài.

Trước khi xuất bến, nhóm này tắt thiết bị giám sát hành trình, không làm thủ tục xuất cảnh và không được cấp phép khai thác ngoài vùng biển Việt Nam.

Ông PT (che mặt) bị khởi tố, bắt giam.

Đến khoảng 19 giờ ngày 30-8-2024, khi tàu QNg-94990-TS đang hoạt động tại tọa độ 19°55’N - 111°45’E (thuộc vùng biển nước ngoài) thì bị tàu hàng nước ngoài tông chìm, khiến bốn ngư dân mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Bộ đội Biên phòng thu thập chứng cứ, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm những người tổ chức cho ngư dân xuất cảnh, khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân liên quan.