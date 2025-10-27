Xuyên đêm 'giải cứu' đèo Lò Xo bị sạt lở

(PLO)- Nhiều đoạn trên đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh nối Quảng Ngãi với TP Đà Nẵng bị sạt lở, giao thông tê liệt, các lực lượng khẩn trương giải cứu.
Mưa lớn dồn dập suốt hai ngày qua khiến hàng loạt quốc lộ, tỉnh lộ ở Quảng Ngãi bị sạt lở, giao thông tê liệt.
Giữa đêm mưa như trút nước, lực lượng chức năng, các đơn vị quản lý đường bộ vẫn khẩn trương san gạt đất đá, nỗ lực thông tuyến để nối lại mạch giao thông.
Mưa lớn kéo dài, đất đá tiếp tục sạt xuống, khiến việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Các phương tiện cơ giới, xe múc, xe ủi được huy động để dọn đất đá, mở lối tạm.