Xuyên đêm 'giải cứu' đèo Lò Xo bị sạt lở 27/10/2025 14:40

(PLO)- Nhiều đoạn trên đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh nối Quảng Ngãi với TP Đà Nẵng bị sạt lở, giao thông tê liệt, các lực lượng khẩn trương giải cứu.

Mưa lớn dồn dập suốt hai ngày qua khiến hàng loạt quốc lộ, tỉnh lộ ở Quảng Ngãi bị sạt lở, giao thông tê liệt.

Video xuyên đêm giải cứu đèo Lò Xo

Giữa đêm mưa như trút nước, lực lượng chức năng, các đơn vị quản lý đường bộ vẫn khẩn trương san gạt đất đá, nỗ lực thông tuyến để nối lại mạch giao thông.

Trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện, hàng ngàn khối đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng căng mình xuyên đêm nỗ lực khắc phục sự cố.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III- Cục Đường bộ Việt Nam (thứ ba từ trái sang) trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương thông tuyến.

Ưu tiên thông xe bước 1 để giải tỏa hàng ngàn phương tiện bị ùn ứ ở hai đầu điểm sạt lở.

Mưa lớn kéo dài, đất đá tiếp tục sạt xuống, khiến việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Các phương tiện cơ giới, xe múc, xe ủi được huy động để dọn đất đá, mở lối tạm.

Cảnh sát giao thông tổ chức chốt chặn, hướng dẫn, không để người và xe qua lại khu vực nguy hiểm.

Trên Quốc lộ 24C đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở lớn, hàng trăm mét khối đất đá vùi lấp mặt đường, chia cắt giao thông cục bộ.

Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực triển khai phương án khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.