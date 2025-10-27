Xuyên đêm 'giải cứu' đèo Lò Xo bị sạt lở

(PLO)- Nhiều đoạn trên đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh nối Quảng Ngãi với TP Đà Nẵng bị sạt lở, giao thông tê liệt, các lực lượng khẩn trương giải cứu.

Mưa lớn dồn dập suốt hai ngày qua khiến hàng loạt quốc lộ, tỉnh lộ ở Quảng Ngãi bị sạt lở, giao thông tê liệt.

Giữa đêm mưa như trút nước, lực lượng chức năng, các đơn vị quản lý đường bộ vẫn khẩn trương san gạt đất đá, nỗ lực thông tuyến để nối lại mạch giao thông.

xuyen-dem-don-dat-da-giai-cuu-tuyen-duong-huyet-mach-o-quang-ngai-1.jpg
Trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện, hàng ngàn khối đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.
IMG_1761545594480_1761546050052.jpg
Lực lượng chức năng căng mình xuyên đêm nỗ lực khắc phục sự cố.
IMG_1761545594299_1761546047752.jpg
Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III- Cục Đường bộ Việt Nam (thứ ba từ trái sang) trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương thông tuyến.
IMG_1761545594366_1761546048703.jpg
Ưu tiên thông xe bước 1 để giải tỏa hàng ngàn phương tiện bị ùn ứ ở hai đầu điểm sạt lở.
IMG_1761545594524_1761546050479.jpg
Mưa lớn kéo dài, đất đá tiếp tục sạt xuống, khiến việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.
IMG_1761545594480_1761546050052.jpg
IMG_1761545594411_1761546049111.jpg
IMG_20251027_115952.jpg
Các phương tiện cơ giới, xe múc, xe ủi được huy động để dọn đất đá, mở lối tạm.
IMG_1761545594570_1761546051255.jpg
Cảnh sát giao thông tổ chức chốt chặn, hướng dẫn, không để người và xe qua lại khu vực nguy hiểm.
chum-anh-mua-lon-gay-ngap-sau-sat-lo-chia-cat-nhieu-noi-o-tinh-quang-ngai4.jpg
Trên Quốc lộ 24C đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở lớn, hàng trăm mét khối đất đá vùi lấp mặt đường, chia cắt giao thông cục bộ.
IMG_1761545594708_1761546053523.jpg
Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực triển khai phương án khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
IMG_1761545594366_1761546048703.jpg
Đến sáng ngày 27-10, đèo Lò Xo vẫn chưa thể thông hoàn toàn. Lực lượng thi công tiếp tục tăng cường phương tiện, máy móc, thiết bị san gạt, quyết tâm khôi phục giao thông sớm nhất có thể.
