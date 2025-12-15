TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ tiếp tục có sương mù, nguyên nhân vì sao? 15/12/2025 15:42

(PLO)- Dự báo ngày 16-12 TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ban ngày trời nắng, có lúc nắng gián đoạn, ban đêm không mưa.

Những ngày qua, tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa dông xu hướng giảm cả về diện và lượng trên toàn khu vực, chủ yếu chỉ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 16-12, tại Nam Bộ không khí lạnh có cường độ ổn định sau đó di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần.

Gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam Bộ có cường độ mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ hoạt động suy yếu và rút dần ra phía Đông.

Trước đó, ngày 13-12, TP.HCM bất ngờ có mù khô, đến hơn 14 giờ nhiều nơi vẫn không có nắng. Ảnh: NC

Theo đó, ngày 16-12 TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ khả năng sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ban ngày trời nắng, có lúc nắng gián đoạn, ban đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất ban đêm miền Đông ở khoảng 21-24 độ C, phía Bắc có nơi dưới 21 độ C, miền Tây Nam Bộ ở khoảng 24-26 độ C.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, thời tiết tại Nam Bộ ban ngày nắng, ít mưa, riêng từ khoảng ngày 17-12 đến 20-12 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa trong ngày 17-12 đến 18-12.

Liên quan tình hình triều cường, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ lên chậm và ở mức cao.

Đỉnh triều cường cao nhất ngày tại trạm Phú An và Nhà Bè có khả năng dao động ở khoảng báo động 1 đến báo động 2, riêng trạm Thủ Dầu Một sẽ ở mức cao xấp xỉ hoặc trên báo động 3.