Sạt lở cuốn 4 căn nhà xuống sông Tiền trong đêm 28/10/2025 09:56

(PLO)- 4 căn nhà tại ấp Tân Quới, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp bị sạt lở cuốn xuống sông Tiền trong đêm 27-10, rất may không có thiệt hại về người.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 27-10, tại khu vực sông Tiền thuộc ấp Tân Quới, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp (đoạn từ bến đò An Long đến Bưu điện), ông Trần Văn Lum phát hiện bụi tre sau nhà bị sạt lở nên tri hô, người dân trong xóm nhanh chóng đến hỗ trợ di dời tài sản ra ngoài.

Đến khoảng 0 giờ cùng ngày, khu vực này tiếp tục sạt lở nghiêm trọng với đoạn dài khoảng 50m, sâu 30m, làm 4 căn nhà bị sụp xuống sông. Vị trí sạt lở cách bến phà An Long – Tân Quới khoảng 150m về thượng nguồn, ảnh hưởng trực tiếp đến 4 căn nhà nêu trên. Ngoài ra còn có khoảng 7 hộ khác bị ảnh hưởng.

Sạt lở ăn sâu vào đất liền khoảng 30m.

4 căn nhà của người dân đã bị sụp hoàn toàn xuống sông Tiền. Ảnh: HD

Người dân và lực lượng tại chỗ đã kịp thời di dời tài sản ra ngoài trước khi nhà bị cuốn xuống sông.

Chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại và theo dõi diễn biến sạt lở.