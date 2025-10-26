Đồng Tháp: 2 người dân bị thương khi bắt cướp giật được khen thưởng 26/10/2025 12:59

(PLO)- Nghe tiếng truy hô, 2 người dân đã dũng cảm truy đuổi và bắt tên cướp giật tài sản. Tuy nhiên 2 người này đã bị tên cướp dùng dao tấn công gây thương tích

Ngày 26-10, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến Bệnh viện Quân y 120 thăm hỏi sức khỏe, trao khen thưởng cho 2 người dân dũng cảm bắt kẻ cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 25-10, chị Nguyễn Thị Lệ Hoa (ngụ phường Mỹ Tho) đang ngồi uống nước tại một quán giải khát thì có một thanh niên đến mời mua vé số. Trong lúc chị Hoa đang chọn vé, người này bất ngờ giật túi xách rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng truy hô, anh Võ Văn Hải (31 tuổi) và anh Lê Hoàng Thanh (40 tuổi, cùng cư trú phường Thới Sơn) ở gần đó đã đuổi theo và bắt giữ đối tượng.

Cả hai dùng xe mô tô chở đối tượng về trụ sở Công an phường Thới Sơn để bàn giao. Tuy nhiên, trên đường đi, đối tượng bất ngờ rút dao đâm khiến anh Hải và anh Thanh bị thương. Hai anh phải buông đối tượng ra, lợi dụng cơ hội này, đối tượng bỏ trốn.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, thăm hỏi và trao khen thưởng cho anh Lê Hoàng Thanh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao giấy khen cho anh Võ Văn Hải vì đã dũng cảm bắt cướp giật. Ảnh: CACC

Ngay sau vụ việc, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy bắt tên cướp để xử lý theo quy định pháp luật.

Dù chưa kịp giao đối tượng cho lực lượng công an xử lý, nhưng hành động dũng cảm, kịp thời truy bắt đối tượng cướp giật của anh Hải và anh Thanh thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc làm của hai anh là nguồn động viên, khích lệ tinh thần tham gia phòng, chống tội phạm trong nhân dân trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã thưởng 6 triệu đồng và Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho hai anh Hải và Thanh.