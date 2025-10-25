Vờ mua hàng rồi cướp giật dây chuyền vàng của chủ tiệm 25/10/2025 20:14

(PLO)- Người đàn ông đến cửa hàng tạp hoá ở xã Long Tiên (Đồng Tháp) giả vờ mua hàng rồi cướp giật dây chuyền 18k của chủ tiệm. Công an nhanh chóng xác minh, bắt giữ người đàn ông.

Ngày 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 chiều 23-10, Trung đến một cửa hàng tạp hóa ở ấp 12, xã Long Tiên (tỉnh Đồng Tháp). Tại đây, Trung giả vờ vào mua hàng.

Lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở, Trung cướp giật dây chuyền vàng 18K người này đang đeo trên cổ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Dây chuyền vàng có giá khoảng 18 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an xã Long Tiên đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an các xã, phường lân cận tổ chức chốt chặn, truy bắt đối tượng.

Cướp dây chuyền của chủ tiệm tạp hoá, người đàn ông nhanh chóng bị bắt sau đó.

Công an thu hồi tài sản bị cướp. Ảnh: CA

Đến khoảng 6 giờ 20 phút ngày 24-10, lực lượng Công an xã Tân Phước 1 bắt giữ được Trung và bàn giao cho Công an xã Long Tiên điều tra theo quy định.

Tại cơ quan công an, Trung khai sau khi cướp giật được sợi dây chuyền, đã mang bán tại một tiệm vàng ở xã Cái Bè được khoảng 14 triệu đồng, rồi dùng tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an đã thu hồi tài sản và tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.