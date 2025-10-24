Nghi chồng cũ phóng hỏa vào nhà vợ cũ rồi tự tử 24/10/2025 14:56

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ nghi phóng hỏa khiến hai người bị thương, nghi phạm được phát hiện tử vong do điện.

Ngày 24-10, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ nghi phóng hỏa giết người rồi tự tử.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, ông NVK (41 tuổi) và bà NTBT (41 tuổi) đang ngủ trong nhà trọ tại ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi thì bị một người bên ngoài buộc cửa bằng dây kim loại rồi châm lửa đốt.

Căn nhà bị phóng hoả. Ảnh: HD

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà nhưng người dân kịp thời phá cửa cứu hai nạn nhân đưa đi cấp cứu.

Hiện trường ghi nhận một xe máy bị cháy hoàn toàn, nhiều tài sản trong nhà hư hỏng nặng.

Bước đầu công an xác định nghi phạm là NTL (40 tuổi, chồng cũ bà T). Trong quá trình truy tìm, mọi người phát hiện L đã tử vong tại quán nước ở ấp Lợi Tường, xã Mỹ Lợi, nghi do điện giật.