Bình Dương: Tên cướp giật dây chuyền vàng bị người dân tóm gọn 12/07/2024 14:48

(PLO)- Vừa giật sợi dây chuyền vàng của một người đi đường, nam thanh niên đã bị người dân vây bắt, giao cho lực lượng công an.

Ngày 12-7, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và Công an phường Bình Chuẩn đang phối hợp làm rõ vụ việc nam thanh niên bị người dân bắt giữ vì cướp giật dây chuyền vàng.

Nam thanh niên bị bắt giữ là Phan Tuấn Vũ (34 tuổi, HKTT tại TP Thủ Đức, TP HCM).

Vũ bị người dân tóm gọn khi đang giật dây chuyền vàng. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo một số người dân, khoảng 11 giờ cùng ngày một người đàn ông đang ngồi trên xe máy đậu xe trên đường ĐT 746 (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), thì bất ngờ bị Vũ đi trên xe máy áp sát, rồi giật sợi dây chuyền vàng trên cổ.

Sau đó, Vũ nhanh chóng tăng ga bỏ chạy. Quá hoảng sợ, người đàn ông hô hoán cướp, cướp…

Thấy vậy, người dân gần đó đã nhanh chóng lao ra đuổi theo tên cướp. Chỉ sau khoảng vài chục mét bỏ chạy, Vũ đã bị người dân khống chế bắt giữ.

Dây chuyền vàng thu giữ khi bắt giữ tên cướp. Ảnh: Người dân cung cấp

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Chuẩn đã nhanh chóng đến hiện trường đưa Vũ về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, Vũ khai nhận trước đó đã cướp giật dây chuyền của một số người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Được biết, Vũ có 4 tiền án về tội cướp tài sản, cướp giật tài sản. Vũ từng nghiện ma túy và bị đi cai nghiện.