Ngày 7-3, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp Công an quận 12, TP.HCM tập trung điều tra, tìm người bị hại, truy bắt một thành viên trong nhóm cướp giật thực hiện nhiều vụ liên địa bàn quận huyện, tỉnh, thành.

Trước đó, Công an huyện Củ Chi đã khởi tố, bắt Lê Hoàng Duy (23 tuổi), Nguyễn Văn Tấn (hay còn gọi là Quẹo, 28 tuổi), Nguyễn Huy Tùng (28 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi cướp giật tài sản.

Tùng (bên phải) và Đạt đã bị công an khởi tố, bắt giam. Ảnh: HT

Ngoài ra, công an khởi tố, bắt Nguyễn Phước Đạt (chủ tiệm vàng trên đường Dương Công Khi, xã Xuân Thới Sơn) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đây là nhóm cướp giật chỉ trong một ngày đã liên tục gây ra ba vụ cướp giật vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán.

Theo điều tra, do túng tiền, nhóm này rủ nhau đi cướp giật dây chuyền của người đi đường. Tùng sau đó lên mạng đặt làm một biển số xe giả 83M1- 122.56 giá 230.000 đồng, mua bình xịt hơi cay và ná thun bằng nhựa để dùng làm công cụ chống trả khi đi cướp giật.

Sáng mùng 3 Tết (tức ngày 12-2), cả nhóm Tùng chạy xe Exciter 150 màu xanh, gắn biển số giả 83M1-122.56 đến nhà đón Duy tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Duy do rành đường đi ở Củ Chi, là địa bàn thưa người, đường vắng, ít camera và dễ tẩu thoát nên nói sẽ chở Tùng đi gây án. Cả hai gặp Tấn, lúc này chạy xe Exciter trắng đen 66G1-289.83.

Sau khi cướp giật tài sản, Tùng lẩn trốn, phi tang tang chứng nhưng vẫn không thoát. Ảnh: HT

Theo bàn tính từ trước, Duy chở Tùng chạy trước để cướp giật, Tấn chạy sau cản địa, gây khó khăn cho người dân khi truy đuổi.

Gần trưa, cả nhóm đi vào khu vực Chợ Xóm Mới (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) thì phát hiện ông Kiên có đeo dây chuyền vàng trên cổ. Duy kêu “giật đi” nhưng Tùng thấy sợi dây to quá, giật sợ không đứt nên gọi Tấn đến.

Duy sau đó chạy xe, chở Tấn áp sát cướp giật dây chuyền vàng của người đàn ông rồi tẩu thoát. Khi cả 3 đi đến địa bàn xã Trung Lập Thượng và xã Phước Thạnh thì tiếp tục cướp giật hai sợi dây chuyền vàng và bạch kim của hai người đi đường.

Nhóm này chạy về địa bàn huyện Hóc Môn, Tùng và Duy đi bán sợi dây chuyền khoảng 3,8 chỉ và khoảng 2 lượng cho Đạt với giá 67 triệu đồng. Riêng sợi dây chuyền bạch kim, Tùng mua lại với giá 14 triệu đồng.

Tùng chia đều cho Duy và Tấn mỗi người 27 triệu đồng. Ba hôm sau, khi đi chơi Tết ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn Tùng bán sợi dây bạch kim cho một người với giá 13 triệu rồi tiêu sạch tiền.

Theo công an, Duy, Tùng đã thay ốp nhựa, biển số, vứt bỏ các tang vật liên quan và đi Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Kiên Giang… để trốn nhưng nhanh chóng bị Đội CSHS, Công an huyện Củ Chi phối hợp với Phòng CSHS (PC02), Công an TP.HCM bắt. Riêng Tấn hiện đang trốn.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Củ Chi bắt thêm Nguyễn Thanh Hùng (ngụ Hóc Môn). Hùng, Duy, Tùng cùng khai việc Hùng cùng với Tấn thực hiện hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận 12 vào ngày mùng 2 Tết (tức ngày 11-2). Tài sản cướp giật được bán với giá hơn 40 triệu đồng chia nhau.

Hiện Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với Công an quận 12 rà soát, truy tìm người bị hại. Ngoài ra, nhóm này còn khai trước đó đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu. Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với công an các tỉnh thành để xử lý.

Công an cũng tìm người bị hại và kêu gọi Tấn sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Sà lan chìm sau khi va trúng tàu chở hơn 3 ngàn tấn clinke ở sông Soài Rạp (PLO)- Sà lan chở 120 khối đá từ Tân Uyên, Bình Dương đã va chạm với tàu Bảo Long 05 trên sông Soài Rạp khiến sà lan chìm, thuyền trưởng và thuyền viên may mắn thoát nạn.

Nguyễn Tân