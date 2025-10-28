Kẻ cướp giật, tấn công 2 người để tẩu thoát ở Đồng Tháp bị bắt 28/10/2025 09:11

(PLO)- Sau hai ngày truy xét, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được nghi phạm cướp giật tài sản và tấn công hai người dân để tẩu thoát.

Ngày 28-10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã bắt giữ được nghi phạm cướp giật tài sản, tấn công hai người dân tại phường Thới sơn.

Nghi phạm là Phan Danh Tài (42 tuổi, không có nơi ở ổn định) bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 25-10, Tài đến quán nước giải khát gần ngã ba Trần Ngọc Giải, Khu phố 10, phường Thới Sơn, mời chị Nguyễn Thị Lệ H mua vé số. Trong lúc chị H chọn vé số, Tài liền ra tay giật túi xách của chị rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, anh Võ Văn Hải và Lê Hoàng Thanh (cùng ngụ phường Thới Sơn) đuổi theo và bắt giữ được Tài.

Nghi phạm Phan Danh Tài có hành vi cướp giật tài sản ở Đồng Tháp và tấn công 2 người dân để tẩu thoát. Ảnh: CA

Trên đường đưa Tài đến Công an phường Thới Sơn giao cho lực lượng Công an xử lý thì anh Hải và Thanh bị Tài dùng dao đâm thương tích rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt Tài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27-10 lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an phường Thới Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ khi Tài đang lẩn trốn tại phường Long An.

Trước đó, sáng 26-10, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến Bệnh viện thăm hỏi sức khỏe, trao khen thưởng của UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh cho anh Hải và Thanh.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định.