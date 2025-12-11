Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị Vĩnh Long về sử dụng tro xỉ nhiệt điện 11/12/2025 17:59

(PLO)- Bộ Xây dựng cho biết tro xỉ đáp ứng tiêu chuẩn có thể dùng san lấp, xây dựng và khẳng định sẽ tiếp tục rà soát Quyết định 216 theo kiến nghị cử tri Vĩnh Long.

Bộ Xây dựng vừa có Công văn trả lời kiến nghị của cử tri Vĩnh Long liên quan đến việc sử dụng tro xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện làm vật liệu san lấp và xây dựng.

Theo kiến nghị do Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát chuyển đến có nội dung liên quan đến nguồn tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, UBND tỉnh Trà Vinh (cũ) đã có báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại báo cáo số 183/BC-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2024. Lượng tro, xỉ tồn lưu đến nay là 4,368 triệu tấn. Tuy nhiên còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong sử dụng. Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn, hỗ trợ và xem xét điều chỉnh Quyết định 216/QĐ-BXD để tạo điều kiện sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp và xây dựng.

Tro xỉ nhiệt điện từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, Vĩnh Long. Ảnh: HD

Bộ Xây dựng cho biết, theo Quyết định 452/QĐ-TTg và Chỉ thị 08/CT-TTg, Bộ có trách nhiệm hướng dẫn, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến xử lý, sử dụng tro, xỉ. Đến nay, Bộ đã phối hợp ban hành 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 28 Tiêu chuẩn, 8 Chỉ dẫn kỹ thuật và 3 Định mức kinh tế – kỹ thuật phục vụ sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng và san lấp.

Theo Bộ Xây dựng, tro, xỉ được phân định là chất thải rắn công nghiệp thông thường và đáp ứng TCVN 12249:2018 thì được sử dụng làm vật liệu san lấp. Việc thực hiện theo Chỉ dẫn kỹ thuật ban hành tại Quyết định 216/QĐ-BXD. Ngoài ra, một số tiêu chuẩn như TCVN 12660:2019, TCVN 8825:2011, TCVN 10379:2014… quy định việc sử dụng tro, xỉ trong xây dựng đường giao thông.

Về cơ chế ưu tiên, Bộ Xây dựng viện dẫn Quyết định 1696/QĐ-TTg, trong đó hoạt động xử lý tro, xỉ, thạch cao và sử dụng làm vật liệu xây dựng được hưởng chính sách ưu đãi liên quan đến thuế, tài chính và tín dụng. Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể tại văn bản 18861/BTC-CST.

Bộ Xây dựng cũng nêu rõ trách nhiệm của các địa phương và chủ nguồn thải theo Chỉ thị 08/CT-TTg, gồm ưu tiên nhiệm vụ nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia xử lý, sử dụng tro, xỉ và công bố công khai các chính sách liên quan.

Về kiến nghị điều chỉnh Quyết định 216/QĐ-BXD, Bộ cho biết hiện tro, xỉ đã được sử dụng làm vật liệu san lấp tại nhiều địa phương, cơ bản không có vướng mắc. Tính đến cuối năm 2024, tổng lượng tro, xỉ được tiêu thụ lũy kế cả nước khoảng hơn 100 triệu tấn, trong đó khoảng 55% dùng làm vật liệu san lấp. Bộ sẽ tiếp tục theo dõi và nghiên cứu thực tiễn để xem xét rà soát nội dung của Quyết định 216/QĐ-BXD trong thời gian tới.