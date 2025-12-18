Dự án bảo tồn nguồn nước của HEINEKEN Việt Nam được vinh danh tại Human Act Prize 2025 18/12/2025 09:20

(PLO)- Dự án “Bảo tồn nguồn nước vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” của HEINEKEN Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Vì cộng đồng – Human Act Prize 2025, hạng mục dự án phát triển bền vững.

Giải thưởng này do Báo Nhân Dân tổ chức nhằm ghi nhận các sáng kiến có cam kết lâu dài và tạo tác động tích cực cho xã hội.

Với chủ đề “Kiên trì phụng sự vì cộng đồng”, Human Act Prize 2025 thu hút khoảng 160 hồ sơ tham dự. Dự án của HEINEKEN Việt Nam đã vượt qua nhiều sáng kiến khác để được xếp hạng và vinh danh nhờ cách tiếp cận khoa học, thuận theo tự nhiên trong bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái nguồn nước.

Đại diện HEINEKEN Việt Nam (bìa trái) nhận giải thưởng

Theo GS.TS Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), dự án áp dụng phương pháp đo lường dựa vào tự nhiên, góp phần bảo tồn hệ sinh thái và an ninh nguồn nước. Ông cho rằng mô hình này có thể được nhân rộng nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Dự án được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với thách thức lớn về tài nguyên nước, khi chỉ khoảng 37% lượng nước sẵn có được tạo ra trong lãnh thổ, phần còn lại phụ thuộc vào nguồn xuyên biên giới và chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu.

Từ năm 2012, HEINEKEN Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam và các đối tác địa phương triển khai nhiều sáng kiến tại các lưu vực sông lớn như sông Hồng, sông Tiền và sông Đồng Nai. Các hoạt động tập trung vào phục hồi rừng đầu nguồn, quản lý thủy văn, hỗ trợ canh tác bền vững và cung cấp nước sạch cho cộng đồng vùng khó khăn.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền sớm hơn kế hoạch 5 năm, với hơn 690 triệu lít nước mỗi năm được hoàn trả cho thiên nhiên, vượt lượng nước sử dụng trong sản xuất tại nhà máy địa phương.

Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện HEINEKEN Việt Nam cho biết danh hiệu từ Human Act Prize là sự ghi nhận ý nghĩa, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng các bên liên quan nhằm mở rộng các sáng kiến bảo tồn nguồn nước, góp phần phát triển bền vững kinh tế – xã hội Việt Nam.