HEINEKEN Việt Nam cam kết tiên phong vì một Việt Nam tốt đẹp hơn trong kỷ nguyên mới 19/09/2025 14:52

(PLO)- Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) 2025 tại Hà Nội đã diễn ra thành công với sự tham gia của đại diện Chính phủ, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng hành cùng diễn đàn, HEINEKEN Việt Nam khẳng định cam kết phát triển bền vững vì một Việt Nam tốt đẹp hơn trong kỷ nguyên mới

Với vị thế là diễn đàn thường niên lớn nhất về phát triển bền vững tại Việt Nam, VCSF 2025 tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối đối thoại chính sách và chia sẻ thực tiễn giữa doanh nghiệp và Chính phủ trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng nhằm tìm kiếm giải pháp đồng hành trong phát triển bền vững.

Chủ đề “Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới: Biến khát vọng vươn mình thành hành động”, phản ánh đúng giai đoạn vươn mình hiện tại của Việt Nam - vừa tăng tốc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, vừa tìm kiếm những giải pháp phù hợp trước nhiều thách thức lớn về môi trường, năng lượng và biến đổi khí hậu.

Bà Phạm Thị Trúc Thanh, Giám đốc Phát triển bền vững của HEINEKEN Việt Nam chia sẻ tại hội thảo.

Trong phiên hội thảo chuyên đề, bà Phạm Thị Trúc Thanh, Giám đốc Phát triển bền vững của HEINEKEN Việt Nam, đã chia sẻ hành trình hơn 30 năm đồng hành của doanh nghiệp. Trải qua nhiều giai đoạn thuận lợi và khó khăn, HEINEKEN Việt Nam đã phát triển thành một trong những doanh nghiệp FDI đóng góp lớn cho đất nước với 5 nhà máy bia trải khắp ba miền, tạo ra hơn 172.000 việc làm trong chuỗi giá trị, và đóng góp khoảng 0,5% GDP quốc gia.

Với chiến lược toàn cầu đến năm 2030, HEINEKEN Việt Nam khẳng định phát triển bền vững tiếp tục được đặt ngang hàng với mục tiêu tài chính nhằm hướng đến tham vọng “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”. Doanh nghiệp theo đuổi lộ trình này thông qua ba trụ cột then chốt: Môi trường, xã hội và uống có trách nhiệm.

Theo bà Thanh, bối cảnh thế giới đang biến đổi sâu sắc đặt ra yêu cầu cấp thiết cho doanh nghiệp. Những cách làm của quá khứ không còn đủ để giải quyết các thách thức mới, thay vào đó cần đẩy mạnh tư duy sáng tạo, hợp tác đa bên và hành động quyết liệt hơn. Bên cạnh hướng tới lợi nhuận, doanh nghiệp cần xem phát triển bền vững là động lực tạo ra giá trị, đồng thời gắn kết quá trình đó với đổi mới sáng tạo và các mối quan hệ đối tác. Đây cũng là con đường để giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

HEINEKEN Việt Nam đạt được những thành tựu đáng tự hào trên hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam.

HEINEKEN Việt Nam là một trong những điển hình tiên phong chuyển hóa cam kết thành kết quả cụ thể. Về kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp triển khai dự án “Từ lon nhôm tới lon nhôm”, tái chế lon nhôm đã qua sử dụng thành lon nhôm mới, góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong phạm vi Scope 3, đồng thời hỗ trợ thiết thực cho lực lượng thu gom phi chính thức, vốn là một phần quan trọng nhưng thường bị bỏ quên trong chuỗi tái chế.

Về tài nguyên nước, HEINEKEN Việt Nam đã hợp tác với Bộ Nông nghiệp & Môi trường, và WWF Việt Nam để thực hiện dự án bảo tồn nguồn nước tại lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai, và sông Tiền. Nhờ nỗ lực hợp tác 3 bên, mục tiêu bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền của doanh nghiệp được hoàn thành sớm 5 năm so với dự kiến, mang lại lợi ích bền vững cho môi trường và cộng đồng dân cư.

Song song, HEINEKEN Việt Nam nỗ lực xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm thông qua việc đẩy mạnh Heineken 0.0, đồng thời đồng hành cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Đoàn phòng cảnh sát giao thông TP.HCM và các đơn vị xe công nghệ nhằm thúc đẩy hành vi “Đã uống rượu bia, không lái xe” trong cộng đồng.

HEINEKEN Việt Nam không ngừng nỗ lực trong nhiều khía cạnh nhằm hiện thực hóa mục tiêu “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”.

Hướng đến kỷ nguyên mới, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục kêu gọi chung tay hành động nhằm xây dựng tương lai bền vững và song hành cùng những mục tiêu của quốc gia. Chỉ khi có sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp, Chính phủ, các tổ chức quốc tế và cộng đồng, những mục tiêu này mới có thể trở thành hiện thực. Với tinh thần tiên phong, HEINEKEN Việt Nam cam kết không ngừng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác đa bên và tạo ra những giá trị tích cực, đặt nền tảng lâu dài cho một Việt Nam bền vững và thịnh vượng.