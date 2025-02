Lan tỏa văn hóa ‘Uống có trách nhiệm’ trong mùa lễ hội 10/02/2025 10:03

An toàn giao thông trong mùa lễ hội là thông điệp mà Heineken Việt Nam muốn lan tỏa đến người tiêu dùng, để mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn không khí mùa lễ hội cuối năm, và cùng đón chào những khoảnh khắc giao mùa ý nghĩa, an vui.

Nỗ lực vì một cộng đồng giao thông an toàn

Kể từ năm 2008, Heineken Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược qua chương trình “Đã uống rượu bia - Không lái xe” tại Việt Nam. Trong suốt 14 năm qua, với tinh thần hợp tác chặt chẽ, Heineken Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã triển khai nhiều chương trình quảng bá, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành luật an toàn giao thông, đặc biệt tuân thủ quy định đã uống rượu bia thì không lái xe. Đến nay, chương trình đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong nhận thức và góp phần thay đổi hành vi của nhiều người tiêu dùng.

Thông qua chương trình này, Heineken Việt Nam cũng khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy văn hóa “Uống có trách nhiệm” – một trong ba trụ cột của chiến lược phát triển bền vững "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn", bên cạnh các tham vọng về môi trường và xã hội. Trên hành trình này, Heineken Việt Nam cũng không ngừng tìm kiếm và mở rộng hợp tác nhằm nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về hành vi uống có trách nhiệm, qua đó thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.

Ngoài hợp tác với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Heineken Việt Nam cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Đoàn Thanh niên Phòng CSGT – Công An TP.HCM nhằm đẩy mạnh tinh thần uống và lái xe có trách nhiệm trong cộng đồng

Theo Bà Trần Ngọc Ánh, Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao Heineken Việt Nam, việc lái xe an toàn nhằm bảo vệ bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh mình là trách nhiệm của tất cả mọi người. Là một doanh nghiệp chú trọng thúc đẩy những giá trị bền vững chung, Heineken Việt Nam cùng sản phẩm thức uống đại mạch Heineken 0.0 luôn cam kết nỗ lực góp phần nâng cao ý thức người dân nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Thêm lựa chọn không cồn – “Uống có trách nhiệm” với Heineken 0.0

Bên cạnh các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, Heineken Việt Nam mang đến giải pháp thiết thực với thức uống đại mạch Heineken 0.0 – thức uống không cồn nhưng vẫn giữ hương vị đặc trưng. Là thức uống không cồn được kiểm định chặt chẽ, Heineken 0.0 là lựa chọn an toàn để người tiêu dùng tận hưởng trọn vẹn không khí kết nối, tiệc tùng cuối năm mà vẫn giữ được sự tỉnh táo, tuân thủ luật an toàn giao thông. Sản phẩm này cũng được xem là một giải pháp sáng tạo và bền vững trong việc thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm tại Việt Nam.

Thức uống đại mạch Heineken 0.0 trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều nhóm bạn trong các buổi liên hoan cuối năm.

Anh Bảo Long (Quận 3, TP.HCM) cho biết: “Tôi thích hương vị đằm mượt, sảng khoái của Heineken 0.0. Cuối năm nhiều tiệc tùng, sản phẩm này cho phép tôi vẫn có khoảnh khắc gắn kết tuyệt vời với anh em mà vẫn giữ được tỉnh táo khi di chuyển trở về nhà. Tôi sẽ mua một thùng Heineken 0.0 cho những bữa tiệc trong gia đình vào dịp Tết này.”

Anh Minh Hải, một người tài xế cũng yêu thích tụ tập cùng bạn bè, đồng nghiệp dịp cuối tuần, chia sẻ: “Tôi là một fan cứng của Heineken và đã biết đến Heineken 0.0 từ lâu, nhưng chưa từng thử qua và không biết hương vị sản phẩm ra sao. Sau khi thưởng thức, tôi rất thích khi Heineken 0.0 vẫn giữ được nét đặc trưng của hương vị mà mình yêu thích, lại không có cồn, giúp tôi tỉnh táo và an toàn khi lái xe”.

Với những giải pháp sáng tạo và thiết thực, Heineken Việt Nam không ngừng tạo ra những giá trị tích cực, góp phần thay đổi hành vi người tiêu dùng và lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng. Trong tương lai, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, đồng hành cùng các tổ chức và cá nhân, kiên trì thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm, vì một Việt Nam an toàn, bền vững và tốt đẹp hơn.