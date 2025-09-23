Từ quản trị chiến lược đến hành động bảo tồn nguồn nước tại HEINEKEN Việt Nam 23/09/2025 16:00

(PLO)- HEINEKEN Việt Nam chia sẻ sáng kiến về bảo tồn nguồn nước tại hội thảo “Tăng cường quản trị, bảo tồn tài nguyên nước vì mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD-VCCI) tổ chức.

Tuần qua, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD-VCCI) đã tổ chức chương trình Chia sẻ về phát triển bền vững với các cơ quan truyền thông lần thứ 8 liên tiếp với chủ đề “Tăng cường quản trị, bảo tồn tài nguyên nước vì mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu”.

Chương trình có sự tham gia của gần 70 đại diện các thành viên VBCSD và các cơ quan truyền thông trong Mạng lưới báo chí về phát triển bền vững của VBCSD.

Nước là mạch máu của nền kinh tế và đời sống

Nước là mạch máu của nền kinh tế và đời sống, từ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đến sinh hoạt và dịch vụ. Nhưng trên thực tế, chỉ khoảng 37% lượng nước sẵn có được tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam; còn lại trên 60% phụ thuộc nguồn nước mặt từ ngoài lãnh thổ, khiến chúng ta dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và các tác động xuyên biên giới.

Chương trình “Tăng cường quản trị, bảo tồn tài nguyên nước vì mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu”.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD nhấn mạnh: “Quản trị tài nguyên nước là yêu cầu sống còn cho phát triển kinh tế, an ninh năng lượng, và cả ổn định xã hội. Trong bối cảnh đó, vai trò của khối doanh nghiệp trong bảo tồn và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước ngày càng trở nên quan trọng. Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã tiên phong áp dụng các sáng kiến quản lý nước bền vững, cải tiến công nghệ tiết kiệm nước, tái sử dụng và tái tạo nước trong hoạt động sản xuất.

Tuy nhiên thách thức đặt ra là nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đủ năng lực tài chính, thiếu công nghệ, thiếu cơ chế hỗ trợ để theo kịp. Vì thế, cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách, các tổ chức tài chính, và đặc biệt là báo chí để lan tỏa, truyền cảm hứng, và kết nối cộng đồng để cùng hành động”.

Mô hình Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng , báo chí cùng hành động vì an ninh nguồn nước

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã nghe phần chia sẻ về cập nhật chính sách quốc gia về bảo vệ tài nguyên nước và định hướng hợp tác công – tư thúc đẩy bảo tồn, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả của lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Ngoài ra là phương pháp tiếp cận, triển khai và đánh giá hoạt động quản trị tài nguyên nước bền vững từ đại diện tổ chức WWF-Việt Nam; chia sẻ về thông lệ tốt trong xây dựng và thực hiện chiến lược nước toàn diện tại doanh nghiệp tiêu biểu – HEINEKEN Việt Nam.

Hoạt động của HEINEKEN Việt Nam.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Trưởng bộ phận Phát triển bền vững của HEINEKEN Việt Nam giới thiệu về chiến lược bảo tồn nguồn nước toàn diện tại HEINEKEN Việt Nam. Ông chia sẻ trước các bên liên quan về những sáng kiến bảo tồn nguồn nước và những nỗ lực tăng cường hợp tác đa bên mà HEINEKEN Việt Nam đã hiện thực.

Trong đó, nổi bật nhất là hoạt động bảo tồn nguồn nước thông qua cam kết mạnh mẽ về bù hoàn lượng nước dùng trong sản xuất tại các lưu vực Sông Tiền, Sông Đồng Nai và Sông Hồng. Đồng thời, Ông Hoàng đã giới thiệu về hành trình đạt cột mốc cân bằng nước sớm hơn 5 năm so với dự kiến tại lưu vực sông Tiền.

Kết quả này đến từ hai hoạt động chính: 559,44 triệu lít nước từ chương trình hợp tác bảo tồn nguồn nước và 131,52 triệu lít nước từ dự án nước sạch vì cộng đồng. Theo doanh nghiệp, con số hoàn trả nhiều hơn toàn bộ lượng nước sử dụng trong sản phẩm và bốc hơi trong quá trình sản xuất tại nhà máy bia Tiền Giang.

Trong 4 năm qua, dự án đã triển khai nhiều sáng kiến như trồng và chăm sóc 12,3 ha rừng tràm, cây bản địa, tư vấn thiết kế xây dựng chiến lược quản lý thủy văn; hỗ trợ chỉnh sửa các hệ thống cửa cống điều tiết nước; cung cấp máy bơm di động trên thuyền đảm bảo phòng chống cháy. Cạnh đó, Heineken Việt Nam cùng các đối tác còn tổ chức tập huấn tăng cường năng lực quản lý thủy văn và bảo vệ đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức của người dân địa phương về tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước.

Từ phương pháp tiếp cận khoa học, xác định những thách thức và hoạch định những giải pháp thực hiện tham vọng bù hoàn 100% lượng nước cho sản xuất sản phẩm và bị bốc hơi, HEINEKEN Việt Nam đã chứng minh về sự kiên trì cho mục tiêu phát triển bền vững Vì một Việt nam tốt đẹp hơn.