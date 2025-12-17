Sương mù trắng đục, dày đặc ở TP.HCM hôm nay có phải do ô nhiễm? 17/12/2025 13:51

(PLO)- Từ nay tới tết Âm lịch, một số ngày ở TP.HCM sẽ có hiện tượng mây tầng thấp, mù, sương mù.

Sáng 17-12, người dân TP.HCM chứng kiến hiện tượng sương mù dày đặc bao phủ từ sáng sớm đến tận trưa muộn. Lớp sương mù trắng đục gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đến gần 10 giờ, một số nơi ở TP.HCM vẫn chưa có nắng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Lý giải nguyên nhân gây nên tình trạng sương mù dày đặc ở TP.HCM, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, hiện nay không khí lạnh được tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam.

Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Trên cao có hội tụ gió nhẹ, đầu giờ sáng độ ẩm không khí khá cao, hơn 90%, nhiệt độ không khí thấp nhất 21-23 độ C. Đồng thời, mây tầng thấp nhiều nên mặt trời bị che phủ, tạo điều kiện thuận lợi hình thành lớp mù.

"Trong tháng cuối năm, và tháng 1, 2 hàng năm, không khí lạnh có cường độ mạnh, từng đợt (thông thường 3-5 ngày) khuếch tán sâu xuống phía Nam làm cho nhiệt độ không khí lớp bề mặt xuống thấp. Có những ngày còn xuất hiện vùng hội tụ ẩm, hoặc rãnh áp thấp, hoặc khi lưỡi áp cao ở tầng trên cao lấn Tây, gây nhiễu động. Đồng thời đưa ẩm từ biển vào, điều kiện thời tiết như vậy thuận lợi hình thành mây tầng thấp, mù, sương mù.

Do vậy, hiện tượng thời tiết như sáng nay không bất thường. Từ nay tới tết Âm lịch sẽ còn xảy ra một số ngày tương tự. Nếu đơn thuần theo các điều kiện khí tượng, hiện tượng mù không gây hại cho sức khỏe người dân"- ông Lê Đình Quyết thông tin.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày tới, thời tiết ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.