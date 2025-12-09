VWS có văn bản ý kiến về thông tin nguy cơ ùn ứ rác ở TP.HCM 09/12/2025 09:30

(PLO)- Tại văn bản, Công ty cho rằng việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận là có lộ trình rõ ràng, đã thông báo trước cho UBND TP và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM từ tháng 5-2025 để các đơn vị chuẩn bị phương án phù hợp.

Sau một tuần thực hiện việc tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau thay vì 24/24 như trước, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) – đơn vị vận hành Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TP.HCM) cho biết việc vận hành ổn định và sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với TP.HCM trong các giai đoạn cao điểm (lễ, tết…) hoặc tình huống khẩn cấp khi có văn bản yêu cầu, trên tinh thần đồng hành cùng thành phố trong công tác xử lý chất thải.

Ngày 8-12, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) có báo cáo gửi UBND TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường, khẳng định thông tin cho rằng thành phố bị động, gặp khó khăn do điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (bãi rác Đa Phước) từ ngày 1-12 là “chưa đầy đủ”.

Theo VWS, trong suốt quá trình chuẩn bị điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác sang ban đêm (từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau), công ty đã chủ động thông báo bằng nhiều văn bản, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động thu gom – vận chuyển rác của thành phố.

VWS cho biết, giai đoạn đầu hợp tác, khối lượng rác thành phố giao cho Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước 4.000 tấn/ngày nên đơn vị chỉ vận hành 12 giờ/ngày. Khi khối lượng tăng lên hơn 5.000 tấn/ngày, Khu liên hợp đã tăng ca, vận hành liên tục 24/24 để tránh ùn tắc và giúp xe rác quay vòng 2–3 chuyến/ngày.

Xe vận chuyển chở rác vào Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (ảnh chụp từ camera giám sát an ninh của Công ty VWS) tối ngày 7-12-2025.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, lượng rác giao về giảm còn khoảng 4.000 tấn/ngày, trong khi Khu liên hợp vẫn phải hoạt động suốt ngày đêm, khiến chi phí vận hành tăng cao, không hiệu quả kinh tế. Vì vậy, VWS buộc phải điều chỉnh giảm thời gian tiếp nhận.

Công ty cho rằng việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận là có lộ trình và có thông báo trước cho UBND TP và Sở Nông nghiệp và Môi trường từ tháng 5-2025 để các đơn vị chuẩn bị phương án phù hợp. Cụ thể: văn bản 25108 (ngày 21-5) đề nghị thay đổi thời gian tiếp nhận rác; văn bản 25126 (ngày 13-6) nhắc lại đề nghị (lần 2); văn bản 25131 (ngày 16-6) thông báo hoãn thay đổi đến ngày 15-7; văn bản 25154 (ngày 10-7) thống nhất gia hạn tiếp nhận 24/24 đến ngày 15-8 theo đề nghị của thành phố.

Ngày 14-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi văn bản tiếp tục đề nghị gia hạn đến 1-10. Phúc đáp văn bản này, ngày 15-8, VWS đã có văn bản 25179 đồng ý gia hạn và kéo dài thời gian vận hành 24/24 đến đầu tháng 12-2025 theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Mục đích nhằm hỗ trợ thành phố hoàn tất thủ tục hành chính, sắp xếp lại nhân sự và ổn định hoạt động thu gom – vận chuyển trong quá trình sáp nhập đơn vị hành chính.

VWS cho biết, từ ngày 1-12 là thời điểm chính thức áp dụng chỉ tiếp nhận rác ban đêm cho đến nay, hoạt động tại Khu liên hợp diễn ra ổn định, không phát sinh sự cố hay ảnh hưởng đến quy trình vận chuyển rác của thành phố.

Trong các văn bản, Công ty VWS khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp với TP.HCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường trong các giai đoạn cao điểm hoặc tình huống khẩn cấp (khi có văn bản yêu cầu), trên tinh thần đồng hành cùng thành phố trong công tác xử lý chất thải.

Trước đó, từ ngày 1-12, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ sáng mỗi ngày. Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản báo cáo UBND TP về việc TP.HCM có nguy cơ rác tồn đọng do không thể thu gom hết trong ngày vì giờ tiếp nhận thay đổi cũng như giờ cấm xe của thành phố khiến việc vận chuyển rác gặp khó khăn.