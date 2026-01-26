TP.HCM chủ động nguồn nước, ứng phó trong mùa khô 26/01/2026 11:29

UBND TP.HCM vừa ban hành phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2026.

Cụ thể, TP sẽ đầu tư nâng cấp, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi (bờ bao, nạo vét kênh, mương, các cống ngăn mặn...)

Bên cạnh đó là tập trung nguồn lực cho khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn, vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm; ưu tiên các công trình cấp bách, xuống cấp, có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, TP cũng thực hiện tích và điều tiết nước hợp lý, đáp ứng yêu cầu dùng nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt được cấp từ các hồ chứa nước; chủ động xây dựng phương án vận hành linh hoạt, bảo đảm an toàn công trình, sử dụng hiệu quả nguồn nước. Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, giám sát, kịp thời ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra.

TP.HCM sẽ đầu tư nâng cấp, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi. Ảnh: NC

Song song đó là tổ chức kiểm tra chặt chẽ nguồn nước, chủ động thực hiện sớm việc nạo vét, các biện pháp tăng cường tích trữ nước trong các ao, hồ, sông, kênh, rạch;

Xây dựng kế hoạch cấp nước, cân đối khả năng cung cấp nước phục vụ cho các nhu cầu sử dụng. Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn nghiêm trọng, cần ưu tiên nguồn nước để cấp nước sinh hoạt cho người dân, chăn nuôi gia súc và tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Một trong những giải pháp được TP.HCM đưa ra đó là tổ chức quan trắc, giám sát tình hình xâm nhập mặn tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng để kịp thời hướng dẫn người dân trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt...

Sở NN&MT được giao chủ, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến thời tiết, hạn hán, xâm nhập mặn để tổ chức cảnh báo kịp thời cho cơ quan, đơn vị và nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó...

Hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là một trong những loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn đứng thứ 3 sau lũ lụt và bão. TP.HCM nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng đặc biệt là vào mùa khô từ tháng 1 đến tháng 3 hằng năm.