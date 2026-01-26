TP.HCM chủ động nguồn nước, ứng phó trong mùa khô

UBND TP.HCM vừa ban hành phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2026.
Cụ thể, TP sẽ đầu tư nâng cấp, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi (bờ bao, nạo vét kênh, mương, các cống ngăn mặn...)
Bên cạnh đó là tập trung nguồn lực cho khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn, vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm; ưu tiên các công trình cấp bách, xuống cấp, có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Ngoài ra, TP cũng thực hiện tích và điều tiết nước hợp lý, đáp ứng yêu cầu dùng nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt được cấp từ các hồ chứa nước; chủ động xây dựng phương án vận hành linh hoạt, bảo đảm an toàn công trình, sử dụng hiệu quả nguồn nước. Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, giám sát, kịp thời ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra.
Song song đó là tổ chức kiểm tra chặt chẽ nguồn nước, chủ động thực hiện sớm việc nạo vét, các biện pháp tăng cường tích trữ nước trong các ao, hồ, sông, kênh, rạch;
Xây dựng kế hoạch cấp nước, cân đối khả năng cung cấp nước phục vụ cho các nhu cầu sử dụng. Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn nghiêm trọng, cần ưu tiên nguồn nước để cấp nước sinh hoạt cho người dân, chăn nuôi gia súc và tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Một trong những giải pháp được TP.HCM đưa ra đó là tổ chức quan trắc, giám sát tình hình xâm nhập mặn tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng để kịp thời hướng dẫn người dân trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt...
Sở NN&MT được giao chủ, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến thời tiết, hạn hán, xâm nhập mặn để tổ chức cảnh báo kịp thời cho cơ quan, đơn vị và nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó...
Hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là một trong những loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn đứng thứ 3 sau lũ lụt và bão. TP.HCM nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng đặc biệt là vào mùa khô từ tháng 1 đến tháng 3 hằng năm.
Liên quan dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc (từ tháng 1 đến tháng 6-2026), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hiện tượng ENSO đang trong trạng thái La Nina với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần đầu tháng 12-2025 ở mức -0,50C.
Dự báo, trong khoảng ba tháng tới, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất từ 60-65%, trong khi xác suất trong trạng thái La Nina giảm hơn các dự báo trước và chỉ còn ở mức từ 35-40%.
Lưu vực sông Mê Công, tháng 1-2026, tổng lượng mưa khu vực thượng lưu và trung lưu phổ biến thấp hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm; khu vực hạ lưu tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Tháng 2-2026, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng khu vực hạ lưu cao hơn 10-20% so với trung bình nhiều năm.
Tháng 3-2026, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 5-20% so với trung bình nhiều năm, trong đó, khu vực hạ lưu cao hơn 15-30%.