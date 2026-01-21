Xâm nhập mặn lấn sâu nội đồng Tây Ninh, dự báo có nơi không thể lấy nước ngọt 21/01/2026 08:59

(PLO)- Độ mặn trên các sông ở Tây Ninh tăng nhanh, lấn sâu nội đồng tới 45–65km, nhiều khu vực đối mặt nguy cơ thiếu nước ngọt.

Ngày 21-1-2026, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh, trong những ngày qua, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, độ mặn tăng cao và phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

Mực nước các sông trong tuần qua biến đổi theo kỳ triều cường, kéo theo độ mặn tại hầu hết các trạm quan trắc xấp xỉ hoặc cao hơn cùng kỳ năm 2025, đồng thời vượt mức trung bình nhiều năm.

Độ mặn tại các trạm đo tăng cao theo triều cường, có nơi vượt trung bình so với nhiều năm. Ảnh: HUỲNH DU

Đáng chú ý, ranh giới mặn 4g/l đã xâm nhập sâu khoảng 30km vào sông Vàm Cỏ, ảnh hưởng đến khu vực xã Cần Đước. Trong khi đó, ranh giới mặn 1g/l lấn sâu tới 35km, tác động trực tiếp đến các xã Vàm Cỏ và Thuận Mỹ. Đây là ngưỡng mặn có thể gây ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp nếu kéo dài.

Theo dự báo, trong thời gian tới, mực nước tại các trạm sẽ tiếp tục dâng lên đến giữa tuần trước khi rút dần theo triều. Độ mặn lớn nhất được dự báo xuất hiện chủ yếu vào những ngày đầu tuần. Đặc biệt, tại trạm Cầu Nổi, độ mặn cao nhất có thể đạt mức 10,9‰ vào ngày 23-1, cho thấy nguy cơ xâm nhập mặn còn tiếp tục gia tăng.

Ranh giới mặn 4g/l xâm nhập sâu trên sông Vàm Cỏ, tiến gần các khu vực nội đồng. Ảnh: HUỲNH DU

Đáng lo ngại hơn, ranh giới mặn 4g/l được dự báo sẽ tiến sâu vào nội đồng tới 45km trên sông Vàm Cỏ, đi qua các xã Cần Đước, Thuận Mỹ và Vàm Cỏ. Trong khi đó, ranh giới mặn 1g/l có thể xâm nhập từ 60km đến 65km trên cả hai tuyến sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên diện rộng.

Trước diễn biến này, ngành chuyên môn đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở cấp độ 1. Riêng khu vực xã Cần Đước được dự báo sẽ không thể lấy được nước ngọt, kể cả vào thời điểm triều thấp. Các khu vực khác như xã Tầm Vu, Mỹ Lệ và Tân Trụ được khuyến cáo tranh thủ lấy nước ngọt trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 31-1.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến xâm nhập mặn, chủ động kế hoạch trữ nước hợp lý để bảo đảm đời sống sinh hoạt và hạn chế thiệt hại trong sản xuất.