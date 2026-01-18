Nguồn nước dồi dào, miền Tây vẫn đối mặt xâm nhập mặn 18/01/2026 14:47

(PLO)- Dòng chảy Mekong mùa kiệt 2025–2026 được dự báo trên trung bình, xâm nhập mặn tăng dần nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, nguồn nước cơ bản đáp ứng sản xuất.

Ngày 18-1, theo Bản tin dự báo tuần của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, bước vào cao điểm mùa kiệt 2025–2026, nguồn nước về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang có những biến động đáng chú ý.

Dòng chảy giảm nhanh ở các tháng đầu mùa kiệt, xâm nhập mặn tăng dần trên các cửa sông, song nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát và chưa gây xáo trộn sản xuất.

Theo số liệu phân tích từ ngày 9 đến 15-1, lưu lượng xả từ thủy điện Cảnh Hồng về hạ lưu dao động từ 828 đến 1.905 m³/giây. Các hồ chứa trên lưu vực sông Mê Công thuộc Trung Quốc hiện tích trữ khoảng 20,20 tỉ m³, tương đương 80% dung tích hữu ích.

Xâm nhập mặn tăng dần trên các cửa sông ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: HD

Trong khi đó, các hồ chứa ở hạ lưu vực Mê Công đạt khoảng 78,3% dung tích hữu ích. Tổng dung tích nước các hồ chứa thượng nguồn có khả năng điều tiết cho mùa kiệt 2025–2026 ước đạt 52,84 tỉ m³.

Dự báo tại trạm Kratie cho thấy, tháng 1 lưu lượng trung bình đạt khoảng 4.880 m³/giây, cao hơn trung bình nhiều năm 769 m³/giây. Sang tháng 2, lưu lượng giảm còn khoảng 3.366 m³/giây, xấp xỉ mức trung bình nhiều năm. Diễn biến này cho thấy dòng chảy về ĐBSCL tuy giảm dần nhưng chưa rơi vào tình trạng thiếu hụt bất thường.

Dòng chảy lượng lưu tháng 1 cao hơn trung bình nhiều năm. Ảnh: HUỲNH DU

Nhờ dòng chảy thượng lưu tháng 1 cao hơn trung bình nhiều năm, xâm nhập mặn hiện vẫn trong phạm vi an toàn. Tuy nhiên, dự báo từ ngày 16 đến 22-1, mặn sẽ gia tăng trên các cửa sông Cửu Long, nhất là khu vực ven biển.

Phân theo vùng, thượng ĐBSCL gồm An Giang, Đồng Tháp, thượng nguồn Tây Ninh và TP Cần Thơ được đánh giá có nguồn nước đảm bảo. Vùng giữa ĐBSCL như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và một phần Cà Mau vẫn kiểm soát được mặn. Cuối tháng 1/2026, ranh mặn 4g/l có thể xâm nhập sâu nhất 35–40 km tại một số cửa sông, ảnh hưởng cục bộ đến việc lấy nước nhưng chưa tác động đến sản xuất.

Khu vực ven biển ĐBSCL được cảnh báo mặn tăng dần theo tuần. Việc vận hành thủy điện thượng nguồn có thể làm thay đổi chế độ dòng chảy so với dự báo, buộc các địa phương phải tăng cường giám sát mặn, chủ động tích trữ nước và vận hành công trình kiểm soát mặn linh hoạt để giữ ổn định sản xuất trong mùa khô.