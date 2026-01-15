Hàng loạt giải pháp để đẩy nhanh công tác bồi thường tại TP.HCM trong năm 2026 15/01/2026 10:59

(PLO)- Sở NN&MT TP.HCM đã tham mưu ban hành quyết định quy định về tỉ lệ quy đổi, điều kiện bồi thường cho người có đất bị thu hồi bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.

Theo báo cáo của Sở NN&MT TP.HCM, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư (BTHTTĐC) của các dự án đã được UBND TP chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên, đến nay tỉ lệ giải ngân chưa đạt theo chỉ đạo do nhiều nguyên nhân.

Giải ngân khoảng 80% trong năm 2025

Theo lãnh đạo Sở NN&MT, sau sáp nhập, trên địa bàn TP có 288 dự án được bố trí vốn bồi thường năm 2025 với tổng vốn 60.413,29 tỉ đồng. Đến ngày 31-12-2025, TP đã thực hiện giải ngân khoảng 47.007 tỉ đồng (77,92%).

TP.HCM đang đẩy nhanh công tác bồi thường để thực hiện các dự án cải tạo kênh rạch. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cụ thể, khu vực 1 (TP.HCM cũ) có 157 dự án, tổng số vốn được giao 29.987,553 tỉ đồng, giải ngân được khoảng 24.301 tỉ đồng (90,57%).

Khu vực 2 (Bình Dương cũ) có 83 dự án với tổng số vốn bồi thường là 26.401,65 tỉ đồng, giải ngân được khoảng 17.209 tỉ đồng (65,18%).

Khu vực 3 (Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) có 81 dự án với tổng số vốn bồi thường là 7.097,21 tỉ đồng, giải ngân được khoảng 5.496,71 tỉ đồng (77,45%).

Nhằm đẩy nhanh công tác BTHTTĐC, sở đã tham mưu ban hành quyết định quy định về tỉ lệ quy đổi, điều kiện bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở để bồi thường cho người có đất thu hồi; mức hỗ trợ để tháo dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn mà đến thời điểm thu hồi đất, giấy phép đã hết thời hạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Đồng thời tham mưu UBND TP giải quyết 12 dự án trọng điểm cấp bách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong đó, sở đã tổ chức nhiều cuộc họp để hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác chỉ định thầu và đấu thầu để lựa chọn tư vấn thẩm định giá cụ thể tính bồi thường, hỗ trợ, làm cơ sở để niêm yết công khai; thường xuyên rà soát tiến độ, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo tiến độ của dự án.

Công khai thông tin chính sách bồi thường đến người có đất bị thu hồi

Để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2026, Phòng BTHTTĐC (thuộc Sở NN&MT TP.HCM) đã đưa một số giải pháp.

Chủ đầu tư dự án nghiêm túc lập kế hoạch quản lý đầu tư các dự án được phê duyệt, đặc biệt là dự án trọng điểm, bám sát thời gian quy định Luật Đất đai, lập sơ đồ Gantt (biểu đồ tiến độ) cho từng khâu, từng công việc.

UBND phường, xã, đặc khu có dự án phải phối hợp các sở, ngành, chủ đầu tư dự án, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, cụ thể:

Công bố rõ ràng đầy đủ thông tin các quy định pháp luật, chính sách bồi thường (diện tích, loại đất, nguồn gốc, giá đất, tài sản... ảnh hưởng dự án) đến người có đất thu hồi.

Chủ động, phối hợp chủ đầu tư dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo tính pháp lý của dự án, thời gian thực hiện theo trình tự thủ tục quy định.

Tăng cường cán bộ am hiểu chính sách pháp luật, có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tham gia công tác tuyên truyền vận động. Song song đó là giải thích để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, đồng thuận với chính sách, đơn giá BTHTTĐC đã phê duyệt của dự án.

Đại diện Phòng BTHTTĐC nêu rõ, chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu cần tập trung cả hệ thống chính trị để thực hiện, theo dõi sát sao và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, quyết liệt thực hiện BTHTTĐC, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bàn giao mặt bằng trống cho nhà thầu thi công theo tiến độ đã phê duyệt.

"Hiện nay, Quốc Hội đã ban hành Nghị Quyết số 254/2025/QH15, tại điểm a Khoản 9 Điều 3 có quy định: Trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền gửi thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) biết chậm nhất là 60 ngày đối với đất nông nghiệp và 120 ngày đối với đất phi nông nghiệp.

Thời hạn quy định tại điểm này không áp dụng đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 85 của Luật Đất đai.

Theo quy định nêu trên, để bảm bảo công tác giải ngân, cùng lúc quyết định phê duyệt phương án BTHTTĐC của dự án, Sở NN&MT đề nghị các sở chuyên ngành khi thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư cần lưu ý thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Điều này để giao vốn bồi thường năm 2026 cho đơn vị thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện theo thẩm quyền quy định, nhằm đảm bảo tiến độ công tác giải ngân của năm.