Hành trình ‘tái sinh’ của rác thải tại VWS 30/10/2025 16:18

(PLO)- Nhiều đoàn học sinh, sinh viên khi đến VWS tham quan đều rất thích thú khi chứng kiến rác thải được “tái sinh” và trở thành nguồn năng lượng hữu ích phục vụ đời sống.

Trong quá trình hoạt động vận hành, Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TP.HCM), thuộc Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) đã thường xuyên đón tiếp nhiều học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu thực tế quy trình xử lý rác thải hiện đại.

Sáng 30-10, đoàn học sinh Trường School of Science and Technology đã có chuyến tham quan tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước trong khuôn khổ chương trình học tập tìm hiểu về môi trường và công nghệ. Được biết, mục đích của chuyến tham quan nhằm giúp các em có cơ hội quan sát thực tế hoạt động xử lý rác thải và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Ông Kevin Moore - Giám đốc Điều hành VWS giới thiệu quá trình xây dựng và vận hành khu xử lý rác.

Tại đây, các em đã được ông Kevin Moore - Giám đốc Điều hành VWS trực tiếp giới thiệu quy trình xử lý rác hiện đại, hệ thống xử lý nước rỉ rác, nhà máy thu và phát điện từ khí gas, nhà máy tái chế và sản xuất phân compost. Hiện mỗi ngày, khu liên hợp này xử lý tiếp nhận gần 5.000 tấn rác thải sinh hoạt cho TP.HCM theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ.

Đây là lần đầu tiên các em được đi tham quan một hệ thống quy trình hiện đại với công nghệ tiên tiến, được kiểm soát chặt chẽ các tiêu chí về môi trường … Tại từng điểm đến, các bạn trẻ đều bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú khi được tận mắt thấy nước rỉ rác sau khi qua nhà máy xử lý, từ màu đen chuyển sang không màu trắng như nước lọc, trực tiếp được dùng vào tưới cây, rửa xe, rửa đường… tại Khu liên hợp.

Các em học sinh đang tham quan dây chuyền xử lý nước rỉ rác.

Được thành lập từ năm 2005, Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước hiện là một trong những cơ sở xử lý rác thải hiện đại nhất Việt Nam. Dự án do ông David Dương, Việt kiều Mỹ, làm chủ đầu tư. Ngay từ khi đi vào hoạt động, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) đã đặt ra tiêu chí rõ ràng: ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý rác, bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Nhằm thực hiện chủ trương đổi mới công nghệ xử lý rác của TP HCM, hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ chôn lấp, VWS đang phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước để triển khai dự án xây dựng nhà máy đốt rác phát điện. Nhà máy này dự kiến có công suất xử lý khoảng 3.000 tấn rác/ngày, là lượng rác còn lại sau khi đã được phân loại để tái chế và sản xuất phân hữu cơ.

Hiện tại, VWS đang triển khai dự án ủ rác và thu khí gas phát điện tại khu chôn lấp đạt hiệu quả rất cao. Dự án đang vận hành và được theo dõi chặt chẽ bởi các chuyên gia quốc tế dày dạn kinh nghiệm, được đánh giá đạt hiệu quả tối ưu về tái tạo năng lượng và giảm phát thải môi trường.