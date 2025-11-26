VWS triển lãm mô hình xử lý rác hiện đại, người dân hào hứng tham quan 26/11/2025 17:10

(PLO)- Ngày 25-11, TP.HCM đã khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ 3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 do UBND TP.HCM chủ trì tổ chức. Tại triển lãm, không chỉ giới thiệu mô hình xử lý rác hiện đại theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) còn giúp khách tham quan hiểu thêm về quy trình phân loại, xử lý và tái chế rác; cũng như giải pháp đốt rác phát điện giảm ô nhiễm môi trường mà doanh nghiệp đang hướng đến.

Dừng chân tại mô hình xử lý rác của Công ty VWS, chị Võ Thị Vân (38 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) bất ngờ khi biết VWS là đơn vị đã tiếp nhận và xử lý lượng lớn rác thải cho TP.HCM. “Tôi rất ngạc nhiên khi công ty VWS có một quy trình bài bản, tái chế rác hiện đại như vậy. Mặc dù chỉ mới được xem qua clip giới thiệu và nhà máy vận hành trên sa bàn, nhưng tôi rất ấn tượng với sự đầu tư cũng như cách bảo vệ môi trường của VWS”, chị Vân bày tỏ.

Người dân TP.HCM tham quan sa hình Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Không chỉ người dân TP.HCM, nhiều du khách nước ngoài cũng đến tham quan, tìm hiểu mô hình xử lý rác của VWS, xem quy trình xử lý rác hiện đại, hệ thống xử lý nước rỉ rác, nhà máy thu và phát điện từ khí gas, nhà máy tái chế và sản xuất phân compost. Đồng thời họ còn tải App và đánh giá 5 sao đối với doanh nghiệp.

Được thành lập từ năm 2005, Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TP.HCM) thuộc Công ty VWS hiện là một trong những nơi xử lý rác thải hiện đại nhất Việt Nam. Dự án do ông David Dương - Việt kiều Mỹ làm chủ đầu tư. Ngay từ khi đi vào hoạt động, Công ty VWS đã đặt ra tiêu chí rõ ràng: ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý rác, bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Hiện khu liên hợp tiếp nhận và xử lý khoảng gần 5.000 tấn rác/ngày cho TP.HCM.

Bà Huỳnh Lan Phương, Ban Tổng giám đốc Công ty VWS cho biết: “Thời gian qua, công ty đã nỗ lực xử lý rác thải nhằm đảm bảo môi trường cho TP.HCM. Chúng tôi mong muốn sớm chuyển đổi sang công nghệ đốt rác phát điện phù hợp với các tiêu chí và định hướng mới mà thành phố và cả nước khuyến khích. Công nghệ mà chúng tôi hướng đến là công nghệ tiêu chuẩn cao, suất đầu tư lớn và tiêu chí kỹ thuật cao. Đây là dịp quan trọng để cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện cho quá trình đầu tư”.

Bà Huỳnh Lan Phương đang giới thiệu cho quan khách về quá trình xây dựng và vận hành Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Theo đại diện công ty, khi công nghệ đốt rác phát điện được triển khai, TP.HCM sẽ tiết kiệm đáng kể diện tích chôn lấp, đồng thời tái tạo năng lượng và tạo ra sản phẩm đầu ra đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Công nghệ mới không chỉ nâng cao hiệu suất xử lý rác mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tiến tới mục tiêu Net Zero.

Bà Phương cho rằng yếu tố quan trọng nhất hiện nay là phân loại rác tại nguồn, một bài toán nan giải với cả nước chứ không riêng TP.HCM. “Đạt được Net Zero hay không phụ thuộc lớn vào việc phân loại rác và xử lý bằng công nghệ cao, đảm bảo an ninh môi trường hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững”, bà Phương nói.