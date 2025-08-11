Cần có lộ trình hài hòa khi cấm xe máy xăng vào Vành đai 1 Hà Nội 11/08/2025 10:55

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng truyền thông về việc giảm, tiến tới cấm xe máy xăng là chưa rõ nét khiến người dân hoang mang.

Sáng 11-8, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 48.

Trong phần báo cáo dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7-2025, ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao các chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân tiếp tục lo lắng về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp; những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc gây ra tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Quảng Ninh…

Cùng với đó, báo cáo đề cập đến tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ 4.0, AI để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; tình trạng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến nhỏ lẻ; về nội dung các môn học liên quan đến lịch sử, địa lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính… cần được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ông Dương Thanh Bình trình bày báo cáo dân nguyện tháng 7-2025. Ảnh: QH

Cùng với báo cáo về kết quả tiếp nhận, xử lý và giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền, tình hình khiếu nại, tố cáo giảm, báo cáo cũng đề cập đến công tác tiếp dân của Quốc hội.

Các kiến nghị được đề cập tập trung chủ yếu vào kiến nghị về ngăn chặn tội phạm, các giải pháp chống dịch cho gia súc, gia cầm và kiến nghị một số địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Thảo luận về nội dung báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nói cần phải nêu bật vấn đề liên quan đến lộ trình chuẩn bị giảm và sắp tới sẽ cấm xe máy xăng ở Vành đai 1 sau đó tiến tới các vành đai khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ phải tăng cường công tác truyền thông. Ông nói: “Truyền thông về nội dung này còn chưa rõ nét. Trong khi đó, truyền thông trên mạng lại rất nhiều, khiến nhân dân hoang mang”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng truyền thông về việc giảm, tiến tới cấm xe máy xăng là chưa rõ nét. Ảnh: QH

Theo ông Vũ Hồng Thanh, để thực hiện chính sách này hướng tới mục tiêu Net Zero theo cam kết của Việt Nam tại COP26 thì phải có lộ trình từng bước để có thể cấm hoàn toàn từ sản xuất đến đăng ký, đăng kiểm và có các biện pháp hỗ trợ, thay thế xe xăng.

Theo kế hoạch, đến giữa tháng 6-2026, trong khu vực Vành đai 1 của Hà Nội sẽ không được hoạt động xe máy xăng và sắp tới phải dùng xe điện. Phó Chủ tịch Vũ Hồng Thanh cho rằng cần quan tâm, có thông tin và giải pháp phù hợp, đáp ứng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước (muốn bảo vệ môi trường), doanh nghiệp sản xuất xe xăng và người dân vừa mới mua xe.

Trong phần kết luận nội dung, Phó Chủ tịch Quốc hội,Thượng tướng Trần Quang Phương cũng cho rằng cần có lộ trình và giải pháp và công tác bảo đảm để thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông.