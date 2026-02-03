Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải: Công nhân là chỗ dựa trong phòng chống tội phạm 03/02/2026 19:46

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai mong muốn mỗi công nhân là chỗ dựa vững chắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Chiều 3-2, tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “Xuân Công nhân” Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại chương trình với chủ đề “Tết An ninh - Xuân Ấm tình”, Công an tỉnh Đồng Nai trao hơn 200 phần quà đến các công nhân. Mỗi phần quà trị giá 700 ngàn đồng, tổng số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng, với mong muốn mang đến cho công nhân một cái Tết ấm áp, đủ đầy.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chia sẻ với các anh chị em công nhân tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam. Ảnh: VŨ HỘI.

Chương trình thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Công an tỉnh Đồng Nai cùng các cấp, các ngành và doanh nghiệp đối với đời sống công nhân. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và vai trò đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi trao quà, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, để được làm việc trong môi trường an toàn, mỗi công nhân cần nhận thức sâu sắc việc tuân thủ nội quy doanh nghiệp và pháp luật là “tấm lá chắn” bảo vệ chính mình..

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao quà cho các công nhân. Ảnh: VŨ HỘI.

Công an tỉnh Đồng Nai mong muốn mỗi công nhân là chỗ dựa vững chắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, tự giác chấp hành các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Bên cạnh đó, công nhân cần nâng cao ý thức chọn lọc thông tin trên không gian mạng, không để các đối tượng xấu lợi dụng xúi giục, kích động hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại địa phương.

Thượng tá Phạm Hồng Chính - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Nai trao quà cho các công nhân. Ảnh: VŨ HỘI.

“Tuyệt đối không tham gia tín dụng đen, cờ bạc; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại nơi làm việc và nơi cư trú, cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an gần nhất qua đường dây nóng", Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải chia sẻ những phần quà do cán bộ chiến sĩ tự tay chuẩn bị tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự động viên để công nhân thêm ấm lòng mùa Tết.

Công nhân phấn khởi nhận quà từ Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Người đứng đầu Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp cùng công an các địa phương để đảm bảo đưa đón người lao động về quê bình an, đón Tết sum vầy.